Konya’da yapılan Oryantiring Türkiye Şampiyonasında Çorum Gençlikspor’dan Kaan Şen kategorisinde birinci oldu. 2 gün süren şampiyonada E10 A kategorisinde yarışan Çorum Gençlik ve Spor Kulübü sporcularından Kaan Şen birinci olarak altın madalya kazanırken, Zeynep Duru Karaoğlu üçüncülüğü, Bulut Sağlam ise dördüncülüğü elde etti.

Türkiye Oryantiring Federasyonu’nun 2024 yılı faaliyet programında yer alan Türkiye Şampiyonası, Konya’da yapıldı. Şampiyonaya Çorum’dan katılan sporcular 1 altın, 2 bronz olmak üzere 3 madalya kazandılar.

Oryantiring il temsilcisi ve aynı zamanda antrenör Turan Torbacıoğlu nezaretinde mücadele eden Çorum Gençlik ve Spor Kulübü sporculardan Kaan Şen, ikinci gün yarıştığı Erkekler 10 Yaş (E10) A kategorisinde Türkiye şampiyonluğunu kazanarak büyük bir başarı elde etti.

Yine ikinci günde K10A kategorisinde yarışan Çorum Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu Zeynep Duru Karaoğlu Türkiye üçüncüsü olurken, aynı gün E10 A kategorisinde mücadele eden Bulut Sağlam da Türkiye dördüncüsü olarak bronz madalya kazandı.