Bocce Bowling ve Dart il Temsilciliği tarafından 10 Kasım Atatürk’ü anma Bocce İl birinciliğinde madalyalar sahiplerini buldu.

13 Kasım çarşamba günü Hitit Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Bocce sahasında yapılan ve dört kategoride yapılan il birinciliğinde 45 sporcu mücadele etti.

Müsabakalar büyükler ve gençler kız-erkek kategorilerinde yapılan müsabakalara Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileride büyük ilgi gösterdiler.

Yapılan müsabakalar sonunda kategorilerinde dereceye giren sporcular şöyle:

Genç Kızlar: 1. Ela Uysal, 2. Buğlem Kabasakal, 3. Ecrin Özdilli

Genç Erkekler: 1. Alperen Bozdoğan, 2, Doğa Çağın Çıtak, 3. Semih Yüce, 4. Akın Özkaya.

Büyük kızlar: 1. Emine Kangal, 2. Nezaket Özcan, 3. Merve Gül, 4. İpek Usta.

Büyük Erkekler: 1. Muhammed Yasin Çinkaya, 2. Ömer Ceylan, 3. Hakan Çatıkkaş, 4. Burak Poyraz Taşan.

Müsabakalar sonunda kategorilerinde dereceye girenlerin ödülleri Hitit Üniversitesi Dekan Yardımcısı ve Bölüm Başkanı Prof Dr. Erkan Demirkan ve İl Temsilcisi Hakan Çıtak tarafından verildi.