Erkekler Voleybol 1. liginde Sungurlu Belediyespor’un finaldeki rakibini belirleyecek maçta Arkasspor evinde Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor’u 3-1 yenerek avantaj yakaladı.

Rövanş maçı bugün Kocaeli’nde oynanacak.

İzmir’de ilk maçta rakibini 3-1 yenen Arkaspor bugün saat 13’de Şampiyon Hasan Gemici Spor Salonunda Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor ile karşılaşacak. Bu maçı Kocaeli takımı 3-0 alması halinde finalde Sungurlu’nun rakibi olacak. Arkasspor ise maçı kazanması veya 3-2 kaybetmesi halinde bile finalde yükselecek.

Bu maçtan tur atlayan takım 8 Nisan çarşamba günü saat 17’de Ankara’da Sungurlu Belediyespor ile Efeler Ligine yükselmek için mücadele edecek.

Türk voleybolunun ekol takımlarından olan, Avrupa'da kupa kazanan ilk erkek takımı Arkas Spor geçen sezon Efeler Ligi'nden çekilip yoluna 1'inci ligde devam etme kararı almıştı. Sungurlu Belediyespor ise Çorum tarihinde Efeler ligine yükselen ilk takım olmak istiyor.