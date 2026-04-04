Liseli Gençler Badminton’da Türkiye ikincisi olan Osmancık Cumhuriyet Anadolu Lisesi’ne Kaymakam Furkan Duman’dan ödül.

İl şampiyonu olduktan sonra gruptan birinci olarak çıkan Osmancık Cumhuriyet Anadolu Lisesi takımı Türkiye finallerinde ise finale kadar yükseldi ve bu maçı kaybederek Türkiye ikincisi oldu.

Osmancık Cumhuriyet Anadolu Lisesi takımı idareci ve sporcuları İlçe Kaymakamı Furkan Duman’ı ziyaret etti. Ziyaret sırasında sporculardan müsabakalar hakkında bilgi alan Kaymakam hepsini tek tek tebrik etti ve hediyelerini verdi.

Başarıda emeği geçen öğrenciler ve öğretmenleri kutlayan Duman, gençlerin spor alanındaki başarılarının artarak devam etmesi temennisinde bulundu.