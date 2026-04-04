1. Amatör Küme’de 13. hafta maçında Mimar Sinanspor yarın Ulukavakspor karşısında tura çıkıyor.

Yeşil Siyahlı takım bu maçı kazanması halinde sezonu şampiyon olarak tamamlarak önümüzdeki sezon ilimizi Bölgesel Amatör Ligde temsil etmeye hak kazanacak.

Ligde 12. maçlar sonunda 33 puan ve ikili averaj üstünlüğü ile lider durumda bulunan Mimar Sinanspor ile son sırada bulunan Ulukavakspor takımları yarın saat 14’de İtfaiye sahasında karşılaşacaklar.

Ligde son hafta oynamadan üç puan alacak olan Mimar Sinanspor bu maçı kazanması halinde diğer maçların sonuclarına bakmadan sezonu şampiyon olarak tamamlayacak. Ulukavakspor ise ligde kalmak için mutlak puan yada puanlara ihtiyacı var.

Bu haftanın diğer maçında iseşampiyonluğun diğer adayı Sungurlu Belediyespor evinde Alaca Belediyespor ile karşılaşacak.

Sungurlu Belediyespor bu maçı kazanıp rakibinin Ulukavakspor karşısında puan kaybetmesi halinde mutlu sona ulaşacak.

Konuk Alaca Belediyespor ise üçüncülük için mücadele ediyor. Ligde şampiyonluk heyecanı bu iki maç sonunda büyük oranda bitecek.