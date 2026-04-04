Trendyol 1. ligde kalma mücadelesi veren Serikspor Sırp Teknik adam Branimir Petrovic ile sezon sonuna kadar anlaştı.

Sırp Milli takımında forma giydikten sonra 2021-22 sezonunda Alania takımında fitnes antrenörü olarak görev yapan ardından 22-23 sezonda Khimki takımında antrenör olarak göreve başlayan Branimir Petrovic aynı kulüpte 23-24 sezonunda Teknik Direktör olarak göreve başladı ve 34 maçta 1.65 puan ortaması ile görevi bıraktı.

O tarihten buyana takım çalıştırmayan 43 yaşındaki teknik adam Serikspor ile sezon sonuna kadar anlaştı ve dün ise takımın başında ilk antrenmana çıktı.

Serikspor ligde kalma yolunda kritik maçta bugün Sarıyer ile zorlu maçta karşılaşacak.