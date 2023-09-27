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Ahlatcı Çorum FK ligin 7. hafta maçında pazar günü Bodrumspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına dün başladı. Cumartesi akşamı evinde Sakaryaspor’u 1-0 yenerek evindeki ilk galibiyetini alan kırmızı siyahlı takıma Teknik Direktör Tahsin Tam iki gün izin vermişti.

İki günlük iznin ardından dün saat 16’da tesislerde toplanan Ahlatcı Çorum FK saat 18’de tesis sahasında haftanın ilk antrenmanına çıktı. Antrenmana bir gün izin alan kaptan Murat Yıldırım dışında tüm futbolcular katıldılar.

Teknik Direktör Tahsin Tam’ın annesinin dün operasyon geçirmesi nedeni ile bir gün izin alarak çalışmaya katılmadı. Tahsim Tam bugün yapılacak antrenmanda takımın başırda olacak.

Haftanın ilk antrenmanı yardımcı antrenörler gözetiminde yapıldı. Çalışma ısınma hareketleri ile başlayan kırmızı siyahlı takım daha sonra dar alanda pas ve ardından gruplar halinde yapılan koşular ile sona erdi.

Ahlatcı Çorum FK’nın son transferi Ahmet Sağat ise hazırlanan özel programı doğrultusunda hazırlıklarına devam ediyor,

Kırmızı Siyahlı takım Bodrumspor maçının hazırlıklarını bugün yapacağı antrenmanla sürdürecek.