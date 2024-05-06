Çorum FK Teknik Direktörü Serkan Özbalta, Şanlıurfaspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

“Ligin sonlarına doğru gelirken hem play off hattını hem de düşme hattını ilgilendiren son yılların en çekişmeli maçlarının oynandığı dönemdeyiz. Rakibimizin konumu itibariyle zorluk derecesi daha da şiddetliydi. Maçın başında yakaladığımız pozisyonlardan yararlanamadık. Eksik oyuncularımızın olmasına rağmen sahadaki mücadeleden son derece memnunum.

Oyuncularımız sahaya karakter koydular. Bu kritik virajda alınan her puan çok değerli. Son haftaya girerken birçok senaryo var. Biz ligin son müsabakasına tüm konsantremizle odaklanıp iyi bir sonuçla ayrılmak için çalışmaya devam edeceğiz. Bugün 90 dakika hiç durmadan bizi destekleyen Çorum FK taraftarına sonsuz teşekkürler.”