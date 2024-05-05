Çorum Şehir Stadı’nda, saat 16.00’da başlayacak kritik maçı Eskişehir bölgesi Süper Lig hakemi Turgut Doman yönetecek.

Play-Off’u garantileyen ve final bileti hesapları yapan Ahlatcı Çorum FK, umutlarını sürdürebilmesi için Şanlıurfaspor’u yenmek istiyor.

Sakat ve cezalısı çok olan Ahlatcı Çorum FK’da tüm olumsuzluklara rağmen hesaplar 3 puan üzerine yapıldı.

Taktik çalıştılar Taktik çalıştılar

Kritik karşılaşmada, sarı kart cezalıları Ferhat ve Thomas’ın yanı sıra sakatlığı süren Geraldo forma giyemeyecek. Tedavileri devam eden Toure ve Ahmet İlhan’ın ise oynamaları beklenmiyor.