Çorum Şehir Stadı’nda, saat 16.00’da başlayacak kritik maçı Eskişehir bölgesi Süper Lig hakemi Turgut Doman yönetecek.

Play-Off’u garantileyen ve final bileti hesapları yapan Ahlatcı Çorum FK, umutlarını sürdürebilmesi için Şanlıurfaspor’u yenmek istiyor.

Sakat ve cezalısı çok olan Ahlatcı Çorum FK’da tüm olumsuzluklara rağmen hesaplar 3 puan üzerine yapıldı.

Kritik karşılaşmada, sarı kart cezalıları Ferhat ve Thomas’ın yanı sıra sakatlığı süren Geraldo forma giyemeyecek. Tedavileri devam eden Toure ve Ahmet İlhan’ın ise oynamaları beklenmiyor.