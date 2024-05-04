Yarın Ahlatcı Çorum FK ile karşılaşacak olan Şanlıurfaspor takımı dün akşam saatlerinde Çorum’a geldi.

Sarı yeşilli kulüp önceki gün yaptığı çalışmanın ardından dün sabah saatlerinde Urfa’dan uçakla Ankara’ya ordanda karayolu ile Çorum’a geldi.

Teknik Direktör Cihat Arslan tarafından Çorum FK maçı için açıklanan 22 kişilik kadroda ‘Aydın Bağ, Alperen Uysal, Erzhan Tokotaev, Semih Karadeniz, Barış Gök, Mehmet Yiğit, Bilal Selamet, Michel Landel, İshak Çakmak, Cumali Bişi, Hüseyin Erkan, Tolga Ünlü, Y. Emre Gültekin, Adem Eren Kabak, Ümit Kurt, Aldair Balde, Kadeem Harris, Emanuel Dening, Barış Ekinciler, Amar Begic, Marco PaixAo ve M. Enes Kirpit bulunuyor.