Ahlatcı Çorum FK ligin 33. hafta maçında lig üçüncülüğü için kritik maçta yarın saat 16’da evinde Şanlıurfaspor’u konuk edecek.

Kırmızı Siyahlı takımın lig üçüncülüğü konuk Urfaspor’un ise ligde kalmak için şiddetle puana ihtiyacı var.

İki takımdan oldukça zorlu geçecek bu maç gruptami bir çok takımıda yakından ilgilendiriyor.

Ligde 8 maçlık yenilmezlik serisini geçtiğimiz hafta Erzurumspor deplasmanında son dakika golü ile 2-1 yenilerek bitiren ve üçüncü sıradaki yerini kaybeden Çorum FK tüm sıkıntılara rağmen yarın evinde kazanarak üçüncülük iddiasını son maça taşımak istiyor.

Ahlatcı Çorum FK’da yarınki Urfaspor maçı öncesinde sakatlıklar ve cezalılar nedeni ile ilk 11 kurmakta zorlanıyor.

Özellikle orta saha ve hücum hattında alternatif isimleri bile kaybeden Çorum FK’da sakatlanıp sezonu kapatan Atakan Cangöz ve Ozan Sol ile sakatlığı devam eden Geralda ve hafta içinde sakatlanan Zargo Toure ile sarı kart cezalısı kaptan Ferhat ve Thomas yarınki maçta forma giyemeyecekler.

Ahmet İlhan’ın durumu ise maç günü yapılacak son kontrolden sonra karar verilecek.

Konuk Şanlıurfaspor’da ise sezonu kapatan Michel ile sakatlığı devam eden Hüseyin ile cezalı Diego yarınki maçta forma giyemeyecek.

Sakatlıktan çıkan Ümit’in ise forma giyme ihtimali var.

Ligde üçüncü olarak final grubuna yükselmek isteyen Ahlatcı Çorum FK ile ligde kalmak için puana ihtiyacı olan Şanlıurfaspor arasındaki bu kritik maçı Süper Lig hakemi Eskişehir’den Turgut Doman yönetecek.

Karşılaşma beinsports Max 2 kanalından canlı yayınlanırken TRTspor’dan ise dönüşümlü olarak yayınlanacak.