DSİ Ankara 5. Bölge Müdürü İbrahim Yaroğlu, Çorum Belediye Başkan Yardımcısı Alper Zahir, DSİ Çorum 54. Şube Müdürü Davut Gerçekçioğlu ve diğer DSİ yetkilileriyle birlikte, Koçhisar Barajı 2. Kademe İçmesuyu Arıtma Tesisi ve Depolara İletim Hatları işinde incelemelerde bulunarak, projede gelinen son durum hakkında yetkililerden bilgi aldı.

518 milyon TL’ye ihalesi yapılan Koçhisar Barajı 2. Kademe İçmesuyu Arıtma Tesisi ve Depolara İletim Hatları Projesi, günlük 60 bin metreküp kapasiteli yeni arıtma tesisi ile bu tesisten arıtılacak suyu, 1000 mm çaplı çelik borular ile temiz su depolarına iletecek olan 17 km uzunluğundaki iletim hattını kapsıyor.

Projenin tamamlanmasıyla Koçhisar Barajı, Hatap Barajı ve Yenihayat Barajı olmak üzere 3 ayrı barajdan Çorum’a daha kaliteli ve günlük ihtiyacı daha rahat karşılayacak içmesuyu sağlanmış olacak.