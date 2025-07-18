Uzun süredir kamuoyunun gündeminde yer alan kabine revizyonu iddiaları, yeni gelişmelerle tekrar alevlendi. Ankara kulislerinden sızan bilgilere göre, bazı bakanların görevden alınabileceği ve yeni isimlerle kabinenin yeniden şekillendirilebileceği konuşuluyor.

İddialara göre;

Ticaret Bakanı Ömer Bolat,

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak,

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın görevlerinden alınabileceği belirtiliyor.

"YETERLİ DESTEĞİ SUNAMADILAR" İDDİASI

Bu üç ismin, hükümet politikalarına kamuoyunda yeterli desteği sunamadığı ve bu durumun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından değerlendirildiği ifade ediliyor.

ESKİ İSİMLER GERİ DÖNEBİLİR

Kulislerde, kabineye yeni dahil olabilecek isimler de şimdiden tartışılmaya başlandı. İddialara göre şu isimler öne çıkıyor:

Berat Albayrak : Eski Hazine ve Maliye Bakanı olan Albayrak'ın tekrar kabineye girebileceği iddia ediliyor.

Mehdi Eker : Eski Tarım Bakanı olan Eker'in özellikle DEM Parti tabanına yakınlığı nedeniyle Güneydoğu'daki siyasi dengelerde etkili olabileceği vurgulanıyor.

Efkan Ala: Eski İçişleri Bakanı olan Ala'nın, yeniden aynı göreve getirilebileceği konuşulan güçlü adaylardan biri olduğu belirtiliyor.

GÖZLER CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, yeni dönemde kabinede daha etkili, sahaya hâkim ve kamuoyunu ikna edebilecek isimlere yönelmek istediği ifade ediliyor. Kabine değişikliğiyle birlikte, hem iç politikada hem de dış politikada yeni bir açılımın hedeflendiği değerlendirmesi yapılıyor. Resmi bir açıklama henüz yapılmazken, siyasi kulislerde hareketliliğin önümüzdeki günlerde artması bekleniyor.