Borsa İstanbul 100 endeksi bu hafta %1,96 yükselerek 11064 TL seviyesinden tarihinin en yüksek kapanışını gerçekleştirdi. Hafta başında bankacılık endeksinde yaşanan düşüş öncülüğünde karışık bir seyir izleniyordu. 19 Temmuzdaki Moody's kredi not artış beklentisi bankacılık sektörünün hızlı toparlanmasındaki öncü neden oldu.

Borsa İstanbul bu hafta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü tatilinden dolayı 4 gün işlem görecek. Sürpriz bir not artışı beklentisiyle hafta genelinde pozitif bir seyir görmemiz oldukça mümkün. Sırasıyla 11146 TL , 11265 TL ve 11417 TL direnç bölgeleri olarak takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde takip edilecek en önemli destek seviyesi 10900 TL olacak.

Yurt içerisindeki haber akışında ise en önemli gelişme Çinli elektrikli araç üreticisi otomobil devi BYD'nin Türkiye'ye doğrudan yatırım yapacağı anlaşmayı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile geçtiğimiz pazartesi günü imzalaması oldu. Bu yatırım uzun bir aradan sonra, borsamız dışında ülkemize fiziki olarak yapılan en büyük yatırımlardan biri olacak.

İmzadan sonra yapılan açıklamaya göre BYD'nin Türkiye'de yaklaşık 1 milyar dolar yatırımla, yıllık 150 bin araç kapasiteli elektrikli ve şarj edilebilir hibrit otomobil üretim tesisi ile sürdürülebilir mobilite teknolojilerine yönelik Ar-Ge merkezi kurması öngörülüyor. 2026 sonunda üretime başlaması hedeflenen tesiste 5 bin kişiye kadar doğrudan istihdam sağlanması planlanıyor.

Bu yatırım borsadaki otomotiv hisselerinde bir düşüşe sebep olsa da rekabeti artıracağından ve ülkeye değer katacağından dolayı uzun vadede sektöre ve hisselere pozitif olarak yansıyacaktır.

Dev otomotiv yatırımına dair değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Uyguladığımız politikalarla yatırım ortamının iyileştiği dönemde gerçekleşen bu yatırımla birlikte, uzun vadeli uluslararası sermaye girişlerinin daha da hızlanmasını ve cari açığımızın finansman kalitesinin iyileşmesini öngörüyoruz." İfadelerini kullandı.

Haftalık açıklanan menkul kıymet istatistiklerine göre yurt dışı yerleşikler, geçtiğimiz hafta 156,4 milyon dolarlık hisse alışı gerçekleştirdi. Tahvilde ise 1,48 milyar dolarlık alım yaptı. Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı geçtiğimiz hafta 589 milyon dolar azalarak 162,50 milyar dolar oldu.

Merkez Bankası toplam rezervleri tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Toplam rezervler 5 Temmuz haftasında 5,5 milyar dolar artarak 148,5 milyar dolara çıktı. KKM 23 milyar TL düşüşle 1,99 trilyon TL oldu. Altın Rezervleri 640 milyon dolar artışla 58 milyar 77 milyon dolardan, 58 milyar 717 milyon dolara yükseldi.

TÜİK'in açıkladığı verilere göre sanayi üretimi iki aylık daralmanın ardından mayıs ayında aylık bazda büyüme gösterdi. Mayıs ayında bir önceki aya göre %1,7 artan sanayi üretiminde ekonomistler %3,8 büyüme olacağını tahmin ediyordu. Yıllık tarafta ise üretimde %0,1'lik daralma görülmeye devam etti.

HSBC bankası Türkiye'ye ilişkin beklentilerinde revize gerçekleştirdi. Büyüme rakamlarında yukarı revizyon gerçekleşirken, enflasyon görünümü aşağı çekilmiş oldu. Buna göre 2024 yılı büyüme tahmini %3,1'den %3,8'e yükseltildi.

İstanbul Sanayi Odası'nın açıkladığı ihracat iklimi endeksi verilerine göre İmalat endeksi haziranda eşik değer olan 50,0'nin üzerinde kalarak Türk ihracat pazarlarındaki talep koşullarının üst üste altıncı kez aylık bazda iyileştiğini gösterdi. Bununla birlikte, mayıs ayında 52,8 olan endeks haziranda 51,6 ile mart ayından bu yana en düşük seviyeye gerileyerek ihracat iklimindeki güçlenmenin hız kestiğine işaret etti.

Hazine ve Maliye Bakanlığı gerçekleştirdiği borçlanma ihalesinde 9 ay vadeli kuponsuz bono ihalesinde 27,5 milyar TL'lik teklife karşılık 4,48 milyar TL net satış gerçekleştirdi. 9 ay bono ihalesinde basit faiz %46,15, bileşik faiz %48,63 oldu. 7 yıl vadeli değişken faizli tahvil ihalesinde 3,69 milyar TL net satış yapılırken bu tahvile 12,9 milyar TL teklif geldi. 7 yıl vadeli değişken faizli tahvilde dönemsel faiz %3,38 olarak kaydedildi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Kahramanmaraş merkezli depremler için son olarak Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası'ndan daha önce alınan finansmana ek, 250 milyon euroluk kaynak temin edildiğini bildirdi. Bu finansmanın İller Bankası'nın deprem bölgesi altyapı çalışmalarının desteklenmesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın deprem bölgesinde yer alan kırsal konutların inşası ve Sağlık Bakanlığı'nın sağlık altyapı çalışmaları için kullanılacağını belirtti.

ABD tarafında ise tüketici enflasyonu Haziran ayında önceki aya göre %0.1 azaldı. 2020 Mayıs ayından bu yana ilk defa negatif açıklanan aylık enflasyon verisi oldu. Yıllık bazda ise yüzde 3 artışla piyasa beklentilerinin altında kaldı. Eylül ayında faiz indirimi beklentisi oranları veri sonrasında artış gösterdi ve altın fiyatlarının yükselişine neden oldu fakat 2425 olan direnç seviyesi aşılamayınca kar satışları geldi. Dolar endeksi açıklanan verilerden sonra değer kaybetti.

Senato önünde konuşan Fed Başkanı Powell: ''Fed daha fazla güven kazanana kadar politika faizi indirimi uygun değil, enflasyon sürdürülebilir bir şekilde %2'ye doğru yöneliyor. İstihdam ve enflasyon hedeflerine yönelik risk daha iyi dengeye geliyor." açıklamalarında bulundu.

Altın tarafına bakacak olursak Dolar/TL kurundaki düşük oynaklık sebebiyle gram altın ve ons altın arasındaki yüksek korelasyonun devam ettiğini görüyoruz. Ons altının üst üste 3. haftayı da yükselişle tamamlaması gram altında da yükselişin en büyük nedeni oldu.

Açıklanan ABD veri setinden sonra emtiaların üzerindeki baskının kalkmasıyla önümüzdeki günlerde altın tarafındaki yükselişin devamını görebilmemiz oldukça mümkün. Diğer senaryoda Ons altında 2425 dolar direnci eğer aşılamazsa 2378 dolar ve 2300 dolar seviyeleri destek olarak takip edilebilir.