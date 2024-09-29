Borsa İstanbul 100 endeksi geçtiğimiz haftayı yüzde 1,24'lük kayıpla tamamladı. Bankacılık endeksi BDDK ve TCMB'den gelen yeni düzenlemeler sonrasında haftayı yüzde 4,10 yükselişle noktalayarak en çok kazanç sağlayan sektör oldu. Borsada en çok düşen endeks ise ağırlığının yarısından fazlasını BİMAS'ın oluşturduğu ticaret endeksi oldu. BİM hisseleri geçtiğimiz hafta yüzde 12,63 değer kaybetti.

Kredi derecelendirme kuruluşu S&P Global Ratings, Türkiye'nin Kasım ayında yapılacak kredi notu güncellemesi öncesinde olumlu sinyaller verdi. S&P Kıdemli Direktörü Frank Gill, Türkiye ekonomisindeki dış göstergelerde iyileşme olduğunu vurguladı ve net döviz rezervlerindeki artışın bu iyileşmenin en önemli göstergelerinden biri olduğunu belirtti. Ayrıca Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın toplam rezervleri 20 Eylül haftasında 888 milyon dolarlık artışla 62 milyar 283 milyon dolara yükselirken, TCMB'nin toplam rezervleri bir önceki haftaya göre 2 milyar 842 milyon dolarlık artışla 156 milyar 392 milyon dolar seviyesine ulaştı.

Çin Merkez Bankası, 2023 yılı %5 büyüme hedefini gerçekleştirmek amacıyla bu yılki en kapsamlı teşvik paketini açıkladı. Başkan PanGongsheng, yedi günlük ters repo faizini %1,7'den %1,5'e indirirken, zorunlu karşılık oranını %0,5 puan düşürerek piyasaya 142 milyar dolarlık likidite sağlanacağını duyurdu. Ayrıca, konut faizlerini düşürerek ikinci konut alımlarına yönelik asgari peşinat oranını %25'ten %15'e indiren PBOC, teşvik paketi kapsamında borsaya da destek sağladı. Bu düzenlemelere göre menkul kıymet şirketleri, sigorta şirketleri ve fonlar, hisse senedi alımlarında merkez bankası kaynaklarını kullanabilecek. Çin'in attığı bu adımlar, küresel emtia piyasalarına doğrudan yansırken, altın, gümüş, platin gibi ürünlerin fiyatlarındaki yükselişi destekledi.

Merkez bankalarının faiz kararları ve düşen faiz oranları, ons altının yüksek seviyelerde kalmasına katkı sağlarken, merkez bankalarının altın talebinde de artış kaydedildi. ABD ekonomisinin yılın ikinci çeyreğinde %3 büyüme kaydetmesi, dayanıklı mal siparişleri ve işsizlik maaşı başvuruları gibi güçlü ekonomik verilerle birleşince, altın fiyatları olumlu görünümünü sürdürdü.

Orta Doğu'daki gelişmeler de altın fiyatlarını destekleyen faktörler arasında yer alıyor. İsrail ordusu, Hizbullah'ın lideri Nasrallah'ın öldürüldüğünü duyururken, ABD ve müttefiklerinin liderlik ettiği ateşkes görüşmeleri duraksadı. İsrail Başbakanı Netanyahu, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yaptığı açıklamada, hedeflerine ulaşana kadar saldırıların devam edeceğini ifade etti. Bu gerilimler, altın fiyatlarının önümüzdeki günlerde yeni zirveleri test etmesine neden olabilir.