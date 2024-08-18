Geçtiğimiz hafta, dünya genelinde yoğun bir makroekonomik veri akışı yaşandı. M çiçeği virüsü küresel gündemde öne çıkarken, emtia ve borsa piyasalarında sert dalgalanmalar görüldü. Bu süreçte, ons altın yeni bir rekor seviyeye ulaştı.

Japonya’da Nikkei 225 endeksi, 1 Ağustos’tan 5 Ağustos “Kara Pazartesi”ne kadar %21,85 oranında bir düşüş yaşamıştı ancak, Japonya Merkez Bankası Başkan Yardımcısı'nın "Piyasaları daha fazla etkilememek için yeni bir faiz artışı düşünmüyoruz" açıklamasıyla birlikte, geçtiğimiz hafta içinde toparlanarak %25,57 oranında yükseldi ve önceki kayıplarını geri aldı. Bu toparlanma, Asya piyasalarından başlayarak ABD ve Avrupa borsalarına da olumlu yansıdı.

“Kara Pazartesi” sonrası, 2Ç2024 bilançolarını takip ettiğimiz Borsa İstanbul’da, majör yükselen trend desteği aşağı yönlü kırıldı ve teknik satış baskısının arttığı görüldü. BIST 100 endeksinde yukarı yönlü hareketi destekleyecek bir katalizörün bulunmaması, küresel toparlanmaya ayak uydurmamızı engelleyen başlıca sebeplerden biri oldu.

Ons altın cephesinde ise, USD/JPY paritesindeki carry trade pozisyonlarından kaynaklanan satış baskısının hafiflemesi, jeopolitik risklerin devam etmesi ve DSÖ’nün M çiçeği virüsü nedeniyle küresel acil durum ilan etmesi, önceki zirve olan 2483 dolar seviyesinin aşılmasına ve yeni zirvelerin görülmesine yol açtı.

Yurt içinde, TÜİK'in yayımladığı Haziran ayı sanayi üretimi verisi, sanayi üretiminin mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış bazda aylık %2,1 oranında daraldığını gösterdi. Bu daralma, Şubat 2023 depremlerinden bu yana en sert düşüş olarak kayıtlara geçti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve Kore Merkez Bankası ikili para takası (swap) anlaşmasını yeniledi. TCMB, "Swap anlaşması, iki merkez bankası arasında güncel döviz kurlarını yansıtacak şekilde azami 56 milyar Türk lirası veya 2,3 trilyon Kore wonu değerinde yerel para birimi takasına imkân sağlayacaktır." açıklamasında bulundu.

TÜİK’in açıkladığı işsizlik verilerine göre, Haziran’da işsizlik oranı %8,5’ten %9,2 seviyesine yükseldi. İşsiz sayısı bir önceki aya göre 234 bin kişi artarak 3 milyon 305 bin kişiye ulaştı. İşsizlik oranı erkeklerde %7,6, kadınlarda ise %12,4 olarak tahmin edildi.

Perakende satışlar yıllık %8,6 oranında arttı. Ticaret hacmi ise Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %1,1 azaldı. Motorlu kara taşıtları ticareti %12,5 düşerken, perakende ticaret hacmi %8,6 arttı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası verilerine göre, Türkiye’nin cari açığı Haziran ayında 9 ay sonra fazla vererek 407 milyon dolar oldu. Yıllık cari açık ise 24,8 milyar dolar olarak kaydedildi. Net hata ve noksan kalemi Haziran'da 775 milyon dolar fazla verdi. Altın ve enerji hariç cari işlemler dengesi 4,55 milyar dolar fazla verdi.

TCMB'nin altın ve döviz rezervlerinde de artış yaşandı. Altın rezervleri 57 milyar 894 milyon dolara, döviz rezervleri ise 92 milyar 490 milyon dolara ulaştı. Swap dahil net uluslararası döviz rezervleri ise 51,45 milyar dolar olarak kaydedildi. Toplam brüt rezervler 150,4 milyar dolara çıktı.

Haftalık Menkul Kıymet İstatistiklerine göre yabancı yerleşikler geçtiğimiz hafta 232 milyon dolarlık hisse satışı gerçekleştirdi. Böylece satış serisi 3 haftaya çıkmış oldu. Tahvil tarafında ise 18 milyon dolarlık alım gerçekleşti.

TÜİK verilerine göre, Temmuz ayında konut satışları %16 artarak son beş yılın en yüksek Temmuz ayı rakamına ulaştı. Ocak-Temmuz döneminde satışlar geçen yılın aynı dönemine göre %0,5 azaldı. İstanbul, 19 bin 47 satışla ilk sırada yer alırken, Ankara ve Antalya da yüksek satış rakamlarıyla dikkat çekti. İpotekli konut satışları ise geçen yılın aynı ayına göre %20,9 azalarak 11 bin 496’ya düştü.

Uluslararası Yatırımcılar Derneği’nin açıkladığı verilere göre, Ocak-Haziran döneminde Türkiye’ye 4 milyar 692 milyon dolar değerinde doğrudan yabancı yatırım geldi. Bu rakam, cari açığın %28'ine karşılık gelmekte olup, 2002'den bu yana Türkiye'ye yapılan toplam doğrudan yatırım 268 milyar doları aştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti programında ekonomiye dair yaptığı açıklamalarda, enflasyonda düşüşün başladığını ve enflasyonu tek haneli rakamlara indirmeyi hedeflediklerini belirtti. Kısa süre içinde, dar gelirli vatandaşların ve emeklilerin de bu düşüşten fayda sağlayacağını ifade etti.

Yurt dışında ise ABD’de Temmuz ayı üretici fiyat endeksi verileri beklentilerin altında kaldı, bu da piyasaların yavaşlayan enflasyon nedeniyle oluşan resesyon endişelerini kısmen hafifletti. Haftanın kritik verisi olan ABD tüketici enflasyonu da beklentilerin altında gerçekleşti ve bu durum küresel piyasalara olumlu yansıdı.

Almanya'da yatırımcı güveni, Ağustos ayında 41,8'den 19,2'ye sert bir düşüş yaşadı. Euro Bölgesi ise ikinci çeyrekte %0,3 oranında büyüdü, ancak sanayi üretimi yıllık bazda %3,9 oranında düştü.

Kritik seviyelere baktığımızda, BIST 100 endeksi için 9800 TL desteği önemini koruyor. Bu seviyenin altına inilmesi durumunda, 9400 TL en güçlü destek olarak öne çıkıyor. Ons altın için ise 2483 dolar seviyesi kritik bir destek-direnç yatayı olarak belirleyici olabilir; bu seviyenin üstü veya altı, farklı senaryoları beraberinde getirebilir.