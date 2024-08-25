Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, ağustos ayı para politikası toplantısında faiz oranlarını beklentilere paralel olarak %50 seviyesinde sabit tuttu. Böylece, mart ayında gerçekleştirdiği son faiz artışının ardından TCMB, beşinci ayda da değişikliğe gitmedi.

Toplantı sonrasında yayımlanan politika metninde, TCMB'nin enflasyonda belirgin bir düşüş sağlanana kadar parasal sıkılığı sürdüreceği vurgulandı. Ayrıca, parasal aktarım mekanizmasının etkin bir şekilde kullanılacağı ve sterilizasyon araçlarının yanı sıra makro ihtiyati tedbirlerin de uygulanabileceği belirtildi.

Bu hafta küresel piyasalarda gözler, ülkelerin merkez bankası başkanlarının, hükümet yetkililerinin ve finans piyasasındaki önemli isimlerin katıldığı Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'ndaydı.

ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell, Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'nda yaptığı açılış konuşmasında, istihdam piyasasındaki yavaşlamanın normalleşme işareti olduğunu ve mevcut faiz seviyesinin yeterli alan sağladığını belirtti.

Powell, "Para politikası için ayarlama zamanı geldi," diyerek, önümüzdeki verilerin faiz indiriminin hızını ve miktarını belirleyeceğini ifade etti. Enflasyonun önemli ölçüde düştüğünü ve enflasyon beklentilerinin çıpalanmış durumda olduğunu vurgulayan Powell, talebin mallardan hizmetlere kaydığını gözlemlediklerini söyledi.

Powell ayrıca, son iki yılda tedarik zinciri sıkıntıları, enerji fiyatlarındaki artış ve küresel gelişmelerin enflasyonu artırdığını hatırlattı. Bugüne kadar uyguladıkları para politikasının enflasyonist baskıları azalttığını ve büyümenin sağlıklı bir şekilde devam etmesinin önünü açtığını ifade etti.

FED Başkanı Jerome Powell'ın konuşmasının ardından, dünyanın önde gelen merkez bankalarından yetkililer faiz politikaları hakkında önemli mesajlar verdi. Genel olarak, bu açıklamalar yüksek borçlanma maliyetleri döneminin sona erdiğine işaret etti. Küresel merkez bankalarının artık öncelikli endişesi enflasyon değil, istihdam oldu.

Powell'ın konuşması sırasında ons altın 2500 dolar seviyesinin tekrar üzerine çıktı, euro/dolar paritesindeki sert yükselişle 1,1200 seviyesi görüldü ve majör dünya borsaları haftayı pozitif kapattı.

Borsa İstanbul ise Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek hakkında sosyal medyada yayılan asılsız istifa haberleri sonrasında dış piyasalardan ayrışarak haftayı negatif tamamladı.

Seans sonrasında SPK tarafından "Haftanın son işlem gününde sosyal medya platformlarında, Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek hakkında yayılan asılsız istifa haberleri üzerinden Borsa yatırımcılarını yanlış yönlendiren ve zarar görmelerine sebep olan sosyal medya hesaplarıyla ilgili gerekli incelemeler başlatılmıştır." açıklaması yapıldı.

Geçtiğimiz hafta açıklanan menkul kıymet istatistiklerine göre, yurt dışı yerleşikler tahvil alımına yönelirken hisse senetlerinde satış yapmaya devam etti. 16 Ağustos haftasında yurt dışı yerleşikler 1,4 milyar dolarlık tahvil alımı gerçekleştirerek, yıl başından bu yana devlet iç borçlanma senedi tutarını 12 milyar doların üzerine çıkardı.

Aynı hafta, hisse senetlerinde ise 298 milyon dolarlık satış yaptılar; son dört haftada hisse senedi satışları 1 milyar doları aştı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, brüt rezervler 2,7 milyar dolar artarak 152,9 milyar dolara yükseldi. Temmuz ayında brüt rezervler 154 milyar doları aşarak rekor kırmıştı.

16 Ağustos haftasında net rezervler 46,9 milyar dolardan 47,8 milyar dolara çıktı. Swap hariç net rezervler de toparlanarak 25,7 milyar dolara ulaştı; bir önceki hafta bu rakam 24,6 milyar dolardı.

Kur Korumalı Mevduat hesaplarından geçtiğimiz hafta 55 milyar TL çıkış yaşandı ve toplam büyüklük 1,66 trilyon TL'ye geriledi. TCMB, yabancı mevduat tutarındaki artışa rağmen, bireysel ve kurumsal tasarruf sahiplerinin TL'yi tercih etmeye devam ettiğini belirtti.

Altın tarafında ise Çinli tüketiciler, rekor altın fiyatları ve devam eden ekonomik yavaşlama nedeniyle Temmuz ayında altın alımlarını azaltmaya devam etti. Gümrük verilerine göre, Çin'in altın ithalatı Temmuz ayında %24 düşüşle 44,6 tona gerileyerek, son iki yılın en düşük seviyesine indi.

Türkiye'ye yapılan altın ihracatı ise zayıf kaldı; Haziran ayında 5.528 kg olan ihracat, Temmuz ayında 5.016 kg seviyesine geriledi. 2023 yılı Temmuz ayında toplam ihracat 35.274 kg olarak gerçekleşmişti.

Ons altın fiyatlarının yükselişini sürdürmesi için bu hafta 2500 dolar destek seviyesi üzerinde kalması kritik bir öneme sahip. Aynı zamanda, ABD tahvil faizlerindeki düşüşün devam etmesi, kısa vadede ons altını destekleyecek etkenlerden biri olarak öne çıkıyor.