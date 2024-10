Çorum’da Filistin Platformu tarafından İsrail’in 7 Ekim’den bu yana bir yıldır süren Filistin’deki saldırılarını protesto etmek amacıyla “Soykırıma İsyan Filistin’e Destek Yürüyüşü” yürüyüşü düzenledi.

Önceki gün Kadeş Barış Meydanı’nda başlayarak Saat Kulesine kadar devam ede

Önceki gün ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla Valilik önünde buluşan Çorumlular sloganlarla Hürriyet Meydanı’na kadar yürüdü.

Yürüyüşe vatandaşların yanısıra Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, AK Parti İl Başkanı Av. Murat Günay, BBP İl Başkanı Av. Özkan Yandım, Memur-Sen İl Temsilcisi Fatih Okumuş, bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de katıldı.

‘SÖZ KONUSU MÜSLÜMANLAR OLUNCA İNSAN HAKLARI,

ÖZGÜRLÜK GİBİ BÜTÜN KAVRAMLARI YOK SAYILIYOR’

Yürüyüşte açıklama yapan Filistin Platformu Başkanı Av. Hüseyin Kılıç, Siyonist İsrail’in tam 1 yıldır soykırım yaptığını hatırlatarak, “Ne yazık ki dünya kör, dünya sağır, dünya suskun. Dünyanın bu suskunluğu çoğu çocuk ve kadın kırk iki binden fazla insanı katleden, hastaneleri, okulları, ibadethaneleri dahi bombalayan soykırımcıyı, kandan beslenen katil sürüsünü gittikçe cesaretlendiriyor. Çocukları öldürmeyi inançlarının gereği sayan devlet görünümlü terör örgütü emperyalist sistemin koruması altında bölgeyi kan gölüne çeviriyor ve soykırım siyasetini bütün bölgeye yayıyor” dedi.

Tarihin hiçbir döneminde ve dünyanın hiçbir yerinde katilin, soykırımcının bu kadar desteklendiği başka bir örnek olmadığını ifade eden Av. Hüseyin Kılıç, Batılı emperyalist güçler İslam’a ve Müslümanlara olan düşmanlıklarını İsrail denen Siyonist katil çete eliyle gerçekleştiriyor. Söz konusu Müslümanlar olunca bugüne kadar iddia ettikleri demokrasi, insan hakları, özgürlük gibi bütün kavramları yok sayılıyor. Bir düşünün, kendilerinin dışındakilere “insanımsı” diyebilecek kadar insanlıktan çıkmış bir ırkçı bir rejim ve inançla karşı karşıyayız. Aklın, idrakin ve vicdanın rafa kalktığı bu kör bir inanç emperyalizmin desteği ile dünyayı bir cehennem çukuruna sürüklüyor” diye konuştu.

‘ULUSLARARASI BÜTÜN SİSTEMLER AHLAKEN, FİKREN, FİİLEN ÇÖKMÜŞTÜR’

Uluslararası bütün sistemlerin ahlaken, fikren ve fiilen çöktüğünü vurgulayan Kılıç, konuşmasında şu ifadelere yer verdi: “Uluslararası kurumlar kuruluşlar çökmüştür. Daha da kötüsü, insanlık bütün değerleriyle birlikte bu katil rejim ve onu koşulsuz destekleyen emperyal güçler karşısında savunmasız durumdadır.

BÜYÜK KATLİAMIN VE DİRENİŞİN YILDÖNÜMÜ

Alma mazlumun ahını çıkar aheste aheste. Mazlumun ahı arşa ulaştı. Anaların feryatları vicdanları ateşe verdi. Artık, ne söz yetiyor, ne kelam. Her şey gözümüzün önünde oluyor. Gazze’de olanları, Siyonist İsrail’in propaganda aygıtına kanarak “bizden uzakta” diyen aymazlar uyanır mı bilemeyiz ama, biz gerçekleri bir kere bin kere daha hatırlatmak için buradan Çorum’dan sesleniyoruz.

ZİLLETE RAZI OLMAKTANSA DİRENMEYİ VE ŞEHADETİ SEÇTİLER

Bizzat batılılar tarafından sırtı sıvazlanan Terörist İsrail, bugüne kadar, 17.000 çocuk, 11.500 kadın olmak üzere 42.000 canı katletti. 97.000 fazla yaralı, on binlerce kayıp Bunlar resmi rakamlar, resmi olmayanları siz düşünün. Bunlar istatistiki bir rakam değil, bunların her biri insan, her biri kardeşimiz. Bunlar bizim annelerimiz, bacılarımız çocuklarımız. Gazze’de rablerine şikâyette bulunan çocukların ahını düşünün. Ne demişti o küçük kız. Sizlere hakkımı helal etmiyorum. Ben çocukluğumu yaşayamadım ki demişti! İşte 8 yaşında iken büyüyen çocuk. Ama onlar yine de zulme ve katile karşı şerefle, inançla direndiler. Boyun eğmediler. Zillete razı olmaktansa direnmeyi ve şehadeti seçtiler.

Bir tarafta sözde uluslararası hukuk, diğer tarafta 365 gündür ölümü her gün yüzlerce kez yaşayan o çocukların kulaklarımızı çınlatan sözlerini düşünün. Filistin’de, Gazze’de bunlar olurken hala dengeleri gözetleyen, küçük çıkarlarının kaybolmasından korkan bir İslam dünyası manzarası ile karşı karşıyayız. İbrahim anlaşmasının peşinde İsrail’e ve ABD’ye bağlılık yemini yapan bölge ülkeleri, maalesef insanlık onurunu zedeliyor. Adı İslam ülkesi olan birçok ülkede İsrail için protesto etmek bile yasak. Ama gerçek ortada. Batı’yı arkasına alan İsrail, bütün bölgeyi ateşe vermeye başladı. Geçen yıl Gazze’de başlayan vahşet ve soykırım bugün Lübnan ve Suriye, Yemen’e de sıçramış durumda. Bugün Saat Kulesi Meydanı’nda, Filistin halkının haklı mücadelesine ve direnişine destek olmak, Gazze'den sonra Lübnan’a sıçrayan, Yemen'i de hedef alan arkasından ülkemiz için hain düşünceler içerisinde bulunan bu alçakça işgale, katliam ve soykırıma dur demek için buradayız.

Bizler, Filistin dostları olarak, insanlık şerefinin bu katil sürüsüne karşı mutlak galip geleceğine inanıyoruz. Ama önce direniş hatlarını güçlü bir şekilde tahkim etmek zorundayız. Soykırım destekçisi markaları boykotu yaygınlaştırarak Siyonizm’e kan pompalayan damarları kesmeliyiz. Buradan milletimizin 7’den 70’e her bir ferdine çağrıda bulunuyoruz. İsrail malı almazsan ölmezsin, alırsan çocukları öldürürler. Buradan açıkça deklare ediyoruz.

IRKÇI REJİMİN HEDEFİNDE BÜTÜN BÖLGEMİZ VAR

İsrail, yüz yıldır Filistin topraklarında katliam yapan bir terör örgütüdür. 7 Ekim 2023’ten bu yana yaşananlar Siyonist işgalin yeni bir evresini göstermektedir. Emperyalizmin sınırsız desteği, Siyonist şirketlerin sponsorluğu ile Gazze’de Müslüman kıyımı yapan ırkçı rejimin hedefinde bütün bölgemiz var.

Gazze’deki direniş, insanlığın ve bizim onurumuzdur. Gazze’de evleri, toprakları, özgürlükleri, inançları için direnenlere selam olsun. İnsanlığın sancağı yere düşmesin, haysiyeti çiğnenmesin, umutlar sönmesin diye zulme karşı göğsünü siper edenlere, korkunç soykırıma rağmen Siyonizm’e ve onlarca emperyalist devletlere kahramanca direnenlere selam olsun. Birinci yılına giren soykırımı lanetliyor, Gazze’de direnen yiğitleri ve tüm şehitlerimizi selamlıyoruz.”