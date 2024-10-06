Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan Çorum İl Başkanı Nuri Kuşcu’ya başarı belgesi vererek tüm teşkilata teşekkürlerini iletti.

Genel merkez nezdinde teşkilatlar arası üye kayıt çalışması yarışmasında Mayıs, Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında hedeflerini yüzde yüz tamamlayan il ve ilçelere başarı belgesi takdim edildi.

Dört aylık üye hedefini tamamlayan Çorum İl Başkanı Nuri Kuşcu’ya il teşkilatı adına genel başkan Dr. Fatih Erbakan tarafından başarı belgesi verildi.