Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Çorum'da domateslerini çöpe döken pazarcı esnafına Ticaret Bakanlığı tarafından cezaya tepki gösterdi.

Dün basın toplantısı düzenleyerek Türkiye'de gündem olan Çorum'da pazarcı esnafı ve verilen cezaya ilişkin açıklamalarda bulunan Arıkan;

'BERAT ALBAYRAK'A, NURETTİN NEBATİYE HANGİ CEZAYI KESTİNİZ?'

"Çorum'da bir pazarcı esnafı belediye başkanına tepki olarak elindeki domatesleri çöpe döktü. Elbette bunun savunabilir bir tarafı yok ama Ticaret Bakanlığı eylemin piyasada darlık yaratmaya, piyasa dengesini ve serbest rekabeti bozmaya, tüketicinin mallara ulaşmasını engellemeye yönelik olarak değerlendirdi. Bunların hepsini 5 kasa domates yapmış. Bu kişiye de 1.4 milyon liradan 17.2 milyon liraya kadar ceza kesileceğini açıkladılar. İşte Türkiye ekonomisini getirdikleri nokta bu maalesef. 5 kasa domatesi dökmek piyasada darlığa neden oluyor, piyasanın dengesini bozuyormuş. Çorum'daki pazarcı esnafına bu cezayı kesen iktidarın yetkililerine sormak istiyorum; Merkez Bankası'ndan 128 milyar doları çöp eden Berat Albayrak'a hangi cezayı kestiniz siz? Kur korumalı mevduat modelinin bu ülkeye maliyeti 48 milyar dolar. 86 milyon insanımızın emeğini bankalara, küresel döviz baronlarına peşkeş Nurettin Nebati'ye hangi cezayı kestiniz? Son 1 haftada hukuksuz uygulamaların maliyeti 30 milyar dolar. Borsada bir gecede burgun yapanlarla ilgili hangi incelemeyi başlattınız?" ifadelerini kullandı