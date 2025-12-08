Yozgat Bozok Üniversitesi öğrencileri, eğitim çalışmaları kapsamında Çorum İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği’ni ziyaret etti.

Tarım Makineleri Bölümü öğrencilerinin katıldığı teknik gezide, hayvancılık sektöründeki uygulamalar yerinde incelendi ve birlik yapılanması hakkında bilgi aldi.

Ziyarete, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü İl Müdür Yardımcısı İsmail Çitil ile Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Ömer Baysal da eşlik etti.

Birlik Başkanı Yılmaz Kaya, öğrencilere birliğin çalışma sistemi, yürütülen projeler ve üreticilere sunulan hizmetler hakkında bilgi verdi.

Öğrenciler, birlik binası ve teknik birimlerde incelemelerde bulunarak uygulamaları yakından görme fırsatı buldu.

Eğitim amaçlı bu ziyaretin sektöre katkı sağladığını belirten Kaya, gençlerin sahayı tanımasının ve üretim süreçlerini yerinde gözlemlemesinin önemine dikkat çekti.

Yılmaz Kaya, Yozgat Bozok Üniversitesi öğrencilerine ve akademisyenlerine ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek başarılar diledi.