Çorum Belediyesi, 2025 yılı boyunca içmesuyu altyapısını güçlendirmek ve kuraklık riskine karşı şehrin su geleceğini garanti altına almak amacıyla 364 milyon 250 bin TL’lik yatırım gerçekleştirdi.

Yıl boyunca açılan yeni kuyular, yapılan hat çalışmaları ve dev arıtma tesisi projesi ile Çorum, Türkiye’nin kuraklıkla mücadele ettiği bir dönemi hiçbir su kesintisi yaşamadan geride bıraktı.

49 BİN 100 METRE YENİ İÇMESUYU HATTI

Belediye Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri, 2025 yılı boyunca şehir genelinde yoğun bir altyapı çalışması yürüttü. Cinderesi ile Bahabey Arıtma Tesisi arasına 4 bin 500 metre, Karapürçek–OSB arıtma tesisi güzergâhına 7 bin metre, Slimkent bölgesine 2 bin 700 metre yeni şebeke hattı döşendi. Depolar arası bağlantılar ve yeni açılan kuyular için 11 bin metre hat imalatı yapılırken, şehrin çeşitli noktalarındaki isale hatlarında da toplam 23 bin 900 metrelik yenileme ve güçlendirme çalışması gerçekleştirildi. Böylece yıl boyunca toplam 49 bin 100 metre yeni içmesuyu hattı şehre kazandırıldı.

16 YENİ İÇME SUYU KUYUSU AÇILDI

Su kaynaklarını güçlendirmek amacıyla yıl içinde 16 yeni içmesuyu kuyusu devreye alındı.

Bu kuyulardan elde edilen 340 litre/saniye’lik kapasite ile şehrin su ihtiyacının yüzde 45’i karşılanmaya başlandı.

364 MİLYON 250 BİN TL YATIRIM

Çorum Belediyesi 2025 yılı içerisinde sondaj çalışmaları için 11 milyon 500 bin TL, arıtma tesisi maliyetleri için 10 milyon 700 bin TL, mal ve hizmet alımları için 56 milyon 800 bin TL, hat döşeme maliyetleri için 25 milyon 700 bin TL, boru alımları için 50 milyon 500 bin TL, DSİ’ye yapılan ödemeler için 100 milyon TL, elektrik maliyetleri için 51 milyon 200 bin TL, 16 adet yeni kuyunun açılması için ise 57 Milyon 850 bin TL olmak üzere toplamda 364 milyon 250 Bin TL harcama yaptı.

2025 SU TAHSİTATI 189 MİLYON

Çorum Belediyesi 2025 yılında su yatırımları için harcadığı 364 milyon TL’ye karşılık ise Aralık ayı itibariyle 189 milyon 151 bin 707 TL su faturası tahsilatı gerçekleştirdi. Aralık faturalarıyla birlikte tahsilat miktarının 210 milyon TL’ye ulaşması bekleniyor.

YENİ ARITMA TESİSİ 1,5 MİLYAR TL’YE MAL OLUYOR

Çorum’un uzun vadeli su ihtiyacını güvence altına alacak 2. Kademe İçmesuyu Arıtma Tesisi ve 2. İsale Hattı çalışmalarında da önemli aşama kaydedildi. Çalışmalarına geçtiğimiz aylarda atılan proje, toplam 1 milyar 500 milyon TL bütçe ile hayata geçiriliyor. Tesis tamamlandığında artan nüfusun su ihtiyacını karşılayacak modern ve yüksek kapasiteli bir sistem kurulmuş olacak.

“ŞEHRİMİZE SU SIKINTISI YAŞATMAMAK İÇİN GECE-GÜNDÜZ ÇALIŞIYORUZ”

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, su yatırımlarının önemine dikkat çekerek, “Bu yıl su faturalarından elde edilen gelir, su yatırımları harcadığımız bütçenin çok altında kalıyor. Çorum’da suyu maliyetinin altında bir fiyatla veriyoruz. Buna rağmen hiçbir yatırımımızı aksatmadan şehrimizin su geleceğini güvence altına alıyoruz.” dedi.

Çorum’a su sıkıntısı yaşatmamak için yoğun bir çaba içerisinde olduklarını belirten Başkan Aşgın, “Su, hayatın merkezidir. Bu anlayışla ekiplerimiz gece-gündüz yoğun bir gayretle çalışıyor. Amacımız, hemşehrilerimize bir gün dahi su sıkıntısı yaşatmamak ve Çorum’un su geleceğini güçlü yatırımlarla güvence altına almaktır. Kuraklığın etkisini artırdığı bu dönemde yaptığımız tüm çalışmalar, şehrimizin susuz kalmaması için ortaya koyduğumuz kararlılığın bir sonucudur.” dedi.

Kuraklık nedeniyle birçok şehirde su kesintileri yaşanırken Çorum’un kesintisiz hizmet sunduğunu belirten Başkan Aşgın “Yoğun kuraklığa rağmen bir gün bile susuzluk yaşatmadık. Bunu yaptığımız doğru planlama ve zamanında gerçekleştirdiğimiz yatırımlara borçluyuz.” dedi.