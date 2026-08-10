Yeşilçam’ın unutulmaz komedilerinden ‘Hasip ile Nasip’, Greenart /Vahdet Erdoğan imzasıyla yeni nesil uyarlamasıyla beyazperdeye dönüyor.

Çekim yeri sosyal medya üzerinden yapılan anketle halka sorulan filmde, Çorum’un ilk sırayı alması üzerine yapım ekibi rotasını Çorum’a çevirdi.

Çekimler 15 Ağustos’ta Çorum Merkez ve İskilip’te başlayacak.

Greenart Grup’tan yapılan açıklamaya göre; başrollerini Alper Kul, Toygan Avanoğlu ve Didem Balçın’ın paylaştığı, yönetmen koltuğunda Özgür Bakar’ın oturduğu “Hasip ile Nasip” için geri sayım başladı.

Greenart/Vahdet Erdoğan imzasıyla hayata geçirilen filmin çekim hazırlıkları Çorum’da tüm hızıyla sürüyor.

ÇEKİM YERİNİ HALK SEÇTİ

Yeni nesil “Hasip ile Nasip”in çekimlerinin hangi şehirde yapılacağı sosyal medya üzerinden vatandaşlara soruldu. Yapılan ankette Çorum’un açık ara öne çıkması, filmin rotasını da belirledi. Yapım ekibi, çekimlerin Çorum Merkez ve İskilip’te gerçekleştirilmesine karar verdi.

Çekimler öncesinde hazırlıklar için Çorum’a giden ekip, “Dünyanın merkezine gidiyoruz” diyerek başladıkları ziyarette hem Çorum Merkez’de hem de İskilip’te büyük bir ilgi ve sıcaklıkla karşılandı.

YEŞİLÇAM SICAKLIĞI ÇORUM’DA YENİDEN HAYAT BULACAK

Zeki Alasya ve Metin Akpınar’ın unutulmaz performanslarıyla Türk sinemasının klasikleri arasına giren “Hasip ile Nasip”, yeni uyarlamasında hikâyenin özündeki Anadolu sıcaklığını, samimiyetini ve mahalle ruhunu koruyacak.

Çorum halkının daha çekimler başlamadan projeye gösterdiği ilgi ise yapım ekibine adeta eski Yeşilçam setlerinin havasını yaşattı. Film boyunca Çorum’un doğal dokusu, sokakları ve insanları da hikâyenin önemli bir parçası olacak.

15 Ağustos’ta sete çıkacak “Hasip ile Nasip”, Çorum halkının desteğiyle Yeşilçam’ın sıcaklığını yeni nesille buluşturmaya hazırlanıyor.