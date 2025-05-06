Amatör futbolda hep çirkinlikleri dile getirmek olmaz yaşanan güzellikleride yazmak yorumlamak gerekiyor. 1. Amatör Küme’de şampiyonluğu daha önce garantileyen Alacagücüspor sezonun son maçında Gülabibeyspor ile oynadığı maç için sahaya çakırkan Gülabibeyspor takımı güzel bir jest yaparak şampiyon takımı sahaya girişinde alkışlarla karşıladı.

Amatör futbolumuzda sezonun sonuna geldiğimiz şu günlerde yaşanan olumsuz görüntülerin ardından bu güzellikte her türlü alkışı hak ediyor. Gülabibeyspor yönetimi ve futbolcularını bu güzel jestleri nedeni ile tebrik ediyorum, Bu güzelliklerin spor alanlarımızda artarak devam etmesini diliyorum.