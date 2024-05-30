Çorum'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle su baskınlarının yaşandığı Alaca ilçesi havadan görüntülendi.

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EVLER VE TARIM ARAZİLERİ SULARA GÖMÜLDÜ

Öğrencilere sağlıklı beslenmeyi anlattılar Öğrencilere sağlıklı beslenmeyi anlattılar

Alaca ilçesinde dün akşam yaşanan sağanak yağış sele neden oldu. Derelerin taşması sonucu oluşan sel nedeniyle ilçede 20'ye yakın evi su basarken, tarım arazileri sular altında kaldı. Ayrıca bazı kümes hayvanları da sel suları nedeniyle telef oldu. Selin ardından teyakkuza geçen Alaca Belediyesi ekiplerinin temizlik çalışmaları devam ederken, Belediye Başkanı Şerif Arslan da selin vurduğu bölgelerde inceleme yaparak çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Corum Un Alaca Ilcesini Sel Vurdu Evler Ve Tarim 17376747 9666 M

Belediyemize ait ekipler dün akşam saatlerinden itibaren su baskınları olan bölgelerde halen çalışmalarını sürdürüyor. Allah'a şükür can kaybımız yok bazı vatandaşlarımızın beslediği kümes hayvanları telef oldu. Yüce Allah bizi bu tür afetlerden korusun ilçe halkımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."

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Editör: İhlas Haber Ajansı