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İki sezon önce Çorum FK’da görev yapan Teknik Direktör Ahmet Yıldırım sezon başı anlaştığı Bucaspor ile karşılıklı anlaşarak görevi bıraktı.

21-22 sezonunda kırmızı siyahlı takımda görev yaptıktan sonra geçen sezon ilk yarıda Amedspor ikinci yarıda ise Erzincanspor’da görev yapan Ahmet Yıldırım bu sezon başında ise Bucaspor ile anlaşmıştı.

Sarı Lacivertli takımla yedi maçta 3 galibiyet 3 beraberlikve 1 mağlubiyet alan ve 12 puanla yedinci sırada bulunan Bucaspor’da yönetim ile yapılan görüşmeler sonucunda ahmet Yıldırım ekibi ile görevi bıraktığını açıkladı.

Ahmet Yıldırım’ın ekibinde Çorum amatöründen yetişen ve Çorum FK’da farklı görevler yaptıktan sonra ayrılan Serkan Güney de bulunuyordu.