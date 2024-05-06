Ahlatcı Çorum FK-Şanlıurfaspor maçının yıldızı Loick Landre oldu.

25.dakikada takımına penaltı kazandıran Fransız stoper, 86.dakikada attığı muhteşem golle takımına 1 puanı getirdi.

Lig'in ikinci yarısında transfer edilen Landre, geldiği günden bu yana gösterdiği performans ile taraftarların da sevgilisi haline geldi.

32 yaşındaki tecrübeli stoper oynadığı futbolla göz doldururken, takım arkadaşlarına da güven veriyor.

Profesyonel kariyerine 2011 yılında Paris Saint-Germain kulübünde başlayan ve daha sonra sırasıyla Clermont, Ajaccio, Lens, Genoa, Pisa kulüplerinde oynayan Landre, Çorum FK'nın başarısı için ter döküyor.