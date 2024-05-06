Ahlatcı Çorum FK'nın Trendyol 1. Lig'deki rakiplerinden Sakaryaspor'da Teknik Direktör Tuncay Şanlı ile yollar  ayrıldı.

Şanlı, Tuzlaspor mağlubiyetinin ardından yönetime istifasını sunarken, ayrılık ile ilgili Sakaryaspor'dan açıklama geldi.

 Sakaryaspor'dan yapılan açıklama şu şekilde:

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"Teknik direktörümüz Tuncay Şanlı ile gerçekleştirilen karşılıklı görüşmeler neticesinde yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kendisine bugüne kadarki emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."