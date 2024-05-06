Trabzonspor Kulübü Başkan Yardımcısı Serkan Kılıç, Ahlatcı Çorum FK’yı ziyaret etti. Cumartesi akşamı Samsunspor ile oynadıkları maça giderken 20 yıldır tanıdığı Çorum FK Başkanı Oğuzhan Yalçın’ı tesislerde ziyaret etti.

Trabzonspor Yönetim Kurulu üyeleri İmdat Yılmaz ve Mustafa Atmaca ile birlikte Çorum FK tesislerini ziyaret eden Serkan Kılıç’ı Çorum FK Başkanı Oğuzhan Yalçın ve Başkan Yardımcısı Yılmaz Özkul karşıladı.

Ziyaret sırasında Trabzonspor Başkan Yardımcısı Serkan Kılıç, Ahlatcı Çorum FK Başkanı Oğuzhan Yalçın’ı gösterdiği performanstan dolayı tebrik etti ve ellerinden gelen desteği vereceklerini söyledi.