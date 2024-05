CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, “Kendi kendine yeten 7 tarım ülkesinden biri olan Türkiye'nin bugün tarım ve hayvancılıkta en önemli sorunu AKP iktidarıdır” dedi.

Kanunen milli gelirin yüzde 1’inin tarımsal desteklere ayrılması gerektiğini ifade eden Tahtasız, kanunda belirtilen oran ayrılsaydı 2024 yılında çiftçiye verilecek desteğin 412 milyar olacağını ancak iktidar tarafından çiftçiye ancak 91.5 milyar aktarıldığını vurguladı.

CHP Milletvekili Mehmet Tahtasız, konuşmasında şunları dile getirdi:

“AKP iktidarı döneminde çiftçi sayımız her geçen yıl düştü. Bu sayede köyler boşaldı ve 35 milyon dekar arazi ekilemiyor. Köylerde okulları kapatır, sağlık ocaklarını kapatırsanız, köylerimizde internet ve telefon çekmezse, yolları çakır çukur olursa o köyde tabii ki yaşayacak vatandaş bulamazsınız. Bugün köylerimizdeki yaş ortalaması 58 yaşın üzerinde, yeni çiftçi yetişmiyor. Köylerde çoban yok, hayvancılık günden güne bitme noktasına geldi. Tarım alanlarını imara açtınız, ranta kurban ettiniz. Verimli tarlaları yüksek katlı binalara, hobi bahçelerine peşkeş çektiniz. Halkı Kanada mercimeğine, Meksika biberine, Sri Lanka çayına mahkûm ettiniz. Yanlış tarım ve hayvancılık politikaları yüzünden vatandaşı ucuz ekmek, ucuz et kuyruğuna mahkûm ettiniz. Çiğ süt üreticisinin yıllardır alın terinin karşılığını vermediğiniz için damızlık hayvanlarımız üçer beşer kesime gitti. Canlı hayvan ve karkas et fiyatları arttı, hayvancılığı bitirdiniz. Kıymanın kilosu 600 lira, etin kilosu 700 lirayı geçti. Kurbandan kurbana evine et giren vatandaşımızı kurban kesemez noktaya getirdiniz. Ülkemizde tencerelerde et yerine dert kaynar oldu. Halkımız tavuk etini dahi bulamaz noktaya geldi. Domatesten bibere, ekmekten simide, kıymadan kuşbaşına kadar her şeyin fiyatı 3-5 kat artarken çiftçinin borç yükü katlandı. Bugün sizin yüzünüzden çiftçinin bankalara 600 milyar, iç piyasaya 100 milyar borcu var. Tek artmayan şey ise çiftçinin alın teriyle ürettiği ürünlerin fiyatıdır.”

Konuşmasında Güneydoğu’da ve Çukurova’da hasadın başladığını hatırlatan CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, buna rağmen Toprak Mahsulleri Ofisi’nden fiyatlarla ilgili bir açıklama yapılmadığını belirtti.

Tahtasız, “Bu sene 1 kilo buğdayın üretim maliyeti 11 lira civarında. Güneydoğu'da, Çukurova'da hasat dönemi başladı. Toprak Mahsulleri Ofisinden yine ses yok. Çiftçiyi biraz olsun seviyorsanız taban fiyatını 15 lira olarak açıklarsınız” dedi.

Bu yıl İç Anadolu'nun birçok kentinde ve Çorum’da kuraklığın had safhada olduğunu kaydeden Tahtasız, şöyle devam etti:

“Çorum’da dahi onlarca sulama kanalı projesi ve barajların yapımı tamamlanmadı. İktidar başlamış olduğu tarımsal sulama kanallarını bitirseydi bugün kuraklığı konuşuyor olmayacaktık. Verimli ovalarıyla, akarsularıyla milyonlarca hektar alan arazi var ve cennet olan ülkemizin tarım ve hayvancılık konusunda en büyük problemi AKP iktidarı ve çalışmayan Tarım Bakanıdır. Bu iktidar ülkenin başında olduğu ve çiftçiyi sevmeyen tarım bakanları o koltukta oturduğu sürece tarımın sorunlarının bitmeyeceğini üzülerek görüyoruz; sorunları biliyor, çözüm için adım adım iktidara yürüyoruz.” Verilen önerge AK Parti ve MHP oylarıyla reddedildi.