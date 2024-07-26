Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği Çorum Şubesi, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı nedeniyle gazetemize kutlama ziyaretinde bulundu.

İl Temsilcisi Aykut Aydemir ve psikolojik danışman ve rehberlik öğretmenleri köşe yazarımız Seçim Büyükçatalbaş, Berfin Balcı, Hasan Ergün ve Mertali Aro’dan oluşan heyet Genel Yayın Yönetmenimiz Mustafa Burak Yalçın’ı ziyaret ederek, Gazeteciler ve Basın Bayramı’nı kutladı.

‘ÖĞRENCİLERE ÜCRETSİZ TERCİH DANIŞMANLIĞI VERMEYE BAŞLADIK’

Ziyarette derneğin çalışmaları hakkında da bilgi veren Aykut Aydemir, Çorum Belediyesi ile işbirliği çerçevesinde kentteki öğrencilere tercih döneminde ücretsiz tercih danışmanlığı desteği vermeye başladıklarını söyledi.

Aydemir, Belediye tarafından NFK Gençlik Merkezi ve Millet Kütüphanesi(eski Belediye binası)’nde oluşturan Tercih Danışma ve Rehberlik Merkezlerinde 2 Ağustos tarihine kadar haftaiçi saat 16.00 ile 20.00 arası, haftasonu ise 13.00 ile 20.00 arasında öğrencilere ücretsiz tercih danışmanlığı yapacaklarını ifade etti.