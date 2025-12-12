Dem Parti İmralı heyeti üyeleri Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Faik Özgür Erol, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi saat 14.00'te Meclis'te ziyaret etti. Bahçeli'nin makamında yapılan görüşme basına kapalı şekilde gerçekleşti.

Yarım saat süren Görüşme sonrası ortak açıklama yapıldı. Heyet üyesi Pervin Buldan, "Çok verimli bir görüşme gerçekleştirdiğimizi özellikle belirtmek istiyorum. 2 Aralık'ta İmralı'da yaptığımız görüşme ve sonrasında yaşanan tartışmalara dair Sayın Bahçeli ve heyetini bilgilendirdik; sürecin geldiği aşamaları konuştuk. Bundan sonra yapılması gerekenler konusunda da istişarelerde bulunduk, fikir alışverişi yaptık. Çok önemli, çok kıymetli ve çok değerli bir görüşme oldu; bunu ifade etmek isterim." dedi.

"YASAL DÜZENLEMEYE İHTİYAÇ VAR"

Süreçte ikinci aşamaya geçildiğini ifade eden Buldan, "Sürecin geldiği aşama itibarıyla, yeni bir zemin ya da yeni bir aşama üzerinde ilerlemek gerektiğini düşünüyoruz. İkinci aşamaya geçtiğimizi söylemek gerekiyor. İkinci aşamada da yasal ve hukuki bir zemine ihtiyaç var; bir yasal düzenlemeye ihtiyaç var. Bu yasal düzenleme elbette bir barış yasası olmalıdır; bunu özellikle ifade etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Gelinen aşamayı Bahçeli'ye aktardıklarını ifade eden Buldan, "Bundan sonra hem komisyonun hem siyasi partilerin yapacağı çalışmalar bu düzeyde önemli olacaktır. O yüzden biz de kendi görüşlerimizi Sayın Bahçeli'ye aktardık; yasaya dair beklentilerimizi ilettik ve kendilerinin katkılarını istedik. Zaten Sayın Bahçeli'nin sürecin başından beri çok kıymetli katkıları olduğunu, bundan sonra da olacağına yürekten inandığımızı belirtmek isterim. Bu noktada kendisine ve heyetine bir kez daha teşekkür ediyoruz." şeklinde konuştu

BAHÇELİ: HER CÜMLESİNE İMZAMI ATIYORUM

MHP lideri Bahçeli de, "Pervin hanım açıklıkla ifade ettiler, her cümlesine imzamı atıyorum." şeklinde konuştu.