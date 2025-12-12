Milyonlarca çalışanın 2026 yılı boyunca alacağı ücreti belirleyecek Asgari Ücret Tespit Komisyonu görüşmeleri başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliğinde yapılan ilk toplantıda işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinin bir araya gelirken TÜRK-İŞ masada yer almadı.

BİR İLK YAŞANIYOR

TÜRK-İŞ'in komisyona katılmaması, asgari ücret pazarlıklarında bir ilk olarak kayıtlara geçti. İşçi kesimini temsilen yıllardır komisyonda yer alan konfederasyonun yokluğu, görüşmelerin seyrine ilişkin tartışmaları da beraberinde getirdi.

"ELEKTRİK, DOĞAL GAZ VE SUYA YAPILAN ZAMLAR..."

TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, mektup sunmak üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na geldi. Burada basın mensuplarına bir açıklama yapan Ağar, "Bugün ilk toplantı günü. Geçmişte olduğu gibi bugün de toplantıya davet edildik. Komisyonda bir değişiklik olmazsa katılmayacağımızı belirtmiştik. TÜRK-İŞ 1974 yılından bu yana işçileri temsil etmektedir. Ancak komisyonun yapısı işçileri dikkate almadan hükümet ve işveren temsilcilerinin oylarıyla alınmaktadır. Türk-iş 24 Aralık 2024 tarihinde aldığı kararla komisyon çalışmalarına katılmayacağını paylaştı. Elektrik, doğal gaz ve suya yapılan zamlar bu baskıyı artırmaktadır. İşçi ve ailesi başta zorunlu tüketim olmak üzere asgari ücret ailesi ardı ardına gelen fiyatlarla mücadele etmek zorunda kalmıştır" dedi.

"UÇURUM GİDEREK ARTMAKTADIR"

Sözlerinin devamında "Zengin ile fakir arasındaki uçurum giderek artmaktadır. Bir kesim temel ihtiyaçlarını karşılama da zorlanmaktadır" diyen Ağar, "Art arda yaşanan yüksek fiyat artışları ile kayıplar eksiksiz bir biçimde karşılanmalıdır. Ekonomik büyümenin oluşturduğu refahın işçiye yansıması için ilave yapılması zorunludur. Mevcut eğilim sürdüğü takdirde çalışma barışının bozulmasıyla birlikte nitelikli iş gücünün de asgari ücrete sıkışma durumu ortaya çıkacaktır. Asgari ücret artarsa enflasyon da artar söylemleri doğru değildir. Enflasyonu yalnızca asgari ücret artışına bağlamak ekonomik sorunların yapısal ve çok boyutlu sorunlarını göz ardı etmek anlamına gelmektedir. İstihdamı azaltacağına dair söylemler de doğru değildir. Sendikal örgütlenmenin olmadığı b ir yerde bir işçi 2-3 işçinin işini yapmaya devam etmektedir. Çocuk işçiliği de devam etmektedir. Gebze'de meydana gelen yangında ölen çocuk işçiler bu tablonun en vahim göstergesidir" ifadelerine yer verdi.

BAKAN IŞIKHAN'DAN İLK AÇIKLAMA

Toplantı öncesi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar'ın asgari ücreti belirleme çalışmaları ile ilgili taleplerini dinledi. Bakan Işıkhan, görüşmede her iki tarafın da yaklaşım ve değerlendirmelerinin Komisyon'un çalışmaları açısından önemli olduğunu belirterek sosyal diyalog ve istişare mekanizmalarının güçlendirilmesinin önemine dikkat çekti. Sendikaların, asgari ücrete yönelik beklentilerinin, teklif ve önerilerinin değerlendireceğini belirten Işıkhan, "Bakanlık olarak sosyal diyaloğu esas alan bu çalışmalarımızı Komisyon olarak sürdüreceğiz. Asgari Ücret tespit Komisyonu'nun işleyişi içinde sonuna kadar, sosyal diyaloğa açık olarak süreci tamamlayacağımıza inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN'DAN DİKKAT ÇEKEN MESAJ

Önceki gün TİSK'in 29'uncu Olağan Genel Kurulu'nda işveren kesimine seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan da işverenlere ""Ellerini taşın altına koyun" çağrısında bulunarak "İşçi kardeşlerimize yönelik atacağınız her olumlu adım; verimlilik, kazanç ve bereket olarak dönecektir. Hep söylerim; kefenin cebi yok. İşçi ve işveren arasındaki ilişkilerin adil olması bizim için vazgeçilmez. Bu ilişki sağlıklı bir zemine oturtulmadığında sömürü ve adaletsizliğe giden yol önümüzde açılacaktır. İşçi ve işveren arasındaki ilişkilerde baktığımız yer hak, adalet eksenindedir. Kimsenin mağdur olmadığı bir sistem hepimizin önceliğidir" demişti.

İŞTE MASADAKİ ZAM SENARYOLARI

Toplantı öncesi 2026 yılı için farklı asgari ücret artış senaryoları da masada.

Buna göre:

Yüzde 25 zam yapılması halinde net asgari ücretin 27 bin 630 lira olması öngörülüyor.

Yüzde 27 zam senaryosunda net ücretin 28 bin 72 liraya yükselmesi bekleniyor.

Yüzde 29 zam durumunda net asgari ücretin 28 bin 515 lira olması hesaplanıyor.

Yüzde 31 zam uygulanması halinde net ücretin 28 bin 957 liraya çıkacağı tahmin ediliyor.

Yüzde 32 zam senaryosunda net asgari ücretin 29 bin 178 lira seviyesine ulaşması öngörülüyor.

Yüzde 33 zam yapılması durumunda ise net asgari ücretin 29 bin 399 lira olması bekleniyor.