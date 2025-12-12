Gazeteci Barış Yarkadaş, "Ahmak davasının da görüleceği Yargıtay 4. Ceza Dairesi İmamoğlu'na ceza verilmesini onadı. 'Ben it demedim, basit' dedim demişti. Ekrem İmamoğlu'nun bu sözünden dolayı 7 bin 200 TL Ekrem İmamoğlu'na ceza kesildi. Bu artık kesinleşti" iddiasını öne sürdü.

İstinaf Mahkemesi, 23 Mart'ta yolsuzluk suçlamasıyla tutuklanarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı (İBB) görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun "ahmak davası"nda aldığı iki yıl yedi ay 15 gün hapis cezasını, 19 Eylül'de onadı. İmamoğlu'nun avukatlarının kararı Yargıtay'a taşıdı.

Yargıtay, İstinaf Mahkemesi'nin kararını bozmazsa İmamoğlu'na, Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 53'üncü maddesi kapsamında siyasi yasak gelecek.

Söz konusu madde, kasten işlenen bir suçtan hapis cezasına mahkum olan kişilerin, cezanın infazı süresince bazı haklarını kullanmalarına düzenlemeler getiriyor.

Bu madde uyarınca cezası onan kişiler; kamu görevi üstlenme, seçme ve seçilme, velayet, vesayet, kayyımlık hakları, vakıf, dernek, şirket ve siyasi parti gibi kuruluşlarda yöneticilik veya denetçilik gibi görevlerde bulunamıyor.

Yarkadaş'tan iddia

TGRT'de Taksim Meydanı programına katılan Gazeteci Barış Yarkadaş ise eylül ayında istinafta onan "ahmak davası"nda görüleceği Yargıtay 4. Ceza Dairesi'nin tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na ceza verilmesini onadığını öne sürdü.

"7 bin 200 TL ceza kesinleşti"

Yarkadaş'ın iddiaları şöyle:

"Şimdi burada nedir ceza Gürkan?

Bir, bir kere Yargıtay 4. Ceza Dairesinin önemi şu, Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı ahmak davası da bu dairede. Şimdi belli ki 4. Ceza Dairesi bu yönde bir içtihat oluşturmuş. Ekrem İmamoğlu ne demişti? Çok affedersiniz izleyicilerimizden özür dileyerek söylüyorum.

Ben it demedim, basit dedim demişti. Şimdi Ekrem İmamoğlu'nun bu sözünden dolayı 7 bin 200 TL Ekrem İmamoğlu'na ceza kesildi. Bu artık kesinleşti.

"Hakaretten dolayı sabıkalı olarak işlenecek"

Bunun anlamı ne Gürkan?

Buradan bir siyasi yasak gelmiyor. Fakat, fakat Ekrem İmamoğlu'nun vatandaşın temiz kağıdı dediği, yargıda adli sicil kaydı olarak adlandırılan dosyasına Ekrem İmamoğlu artık sabıkalı olarak işlenecek. Bir yıla aşan suçlar kabul edilecek.

Tabii sabıkalı. Yani Ekrem İmamoğlu'nun, temiz kağıdı alamayacak mı diyorsunuz? Şöyle siyasi yasak yok bunda. Para cezası olduğu için siyasi yasak yok.

Ancak adli sicil kaydında hakaret suçunu işlediği için, Yargıtay 4. Ceza Dairesinin kararı vatandaşın temiz kağıdı dediği adli sicil kaydına işlenecek. Ve orada ne yazacak? Hakaretten dolayı sabıkalı olduğu yazacak. Peki bir dakika şimdi.

Herhangi bir kamu görevine müracaat edemez mi?

Engel yok bunda. Çünkü para cezası. 7200 TL'yi de ödeyecek bugünkü faiziyle birlikte.

Faiziyle birlikte ödeyecek avukat masraflarını. Bir de devlete de para ödeyecek. Karşı tarafın avukatlarına da para ödeyecek.

"Ahmak davasında da sanki benzer bir eğilim olabilir"

Dolayısıyla burada önemli olan şey şu. Ahmak davasının da görüleceği Yargıtay 4. Ceza Dairesi, Ekrem İmamoğlu'na bir cezanın verilmesini onadı. Ekrem İmamoğlu hem 7 bin 200 TL para ödeyecek,hem de adli sicil kaydına hakaretten dolayı sabıkalı ibaresi eklenecek.

Yani burada çok affedersiniz 'it demedim, basit' dedim üzerinden bir ceza çıktıysa, ahmak davasında da sanki benzer bir eğilimin olacağı, o Ceza Dairesinin verdiği kararla birlikte görülüyor gibi hissetmiyorum."