Eğer üzeriniz tutuşursa koşmayıp 'DUR, YAT, YUVARLAN' ile sönebileceğini biliyor musunuz?

Yangın söndürme de PASS 'ın açılımının '' Pimi çek, Ateşin kaynağına yönelt, Sık, Süpür'' olduğunu biliyor musunuz?

YSC ' nın açılımının yangın söndürme cihazı olduğunu biliyor musunuz?

YSC 'larının kullanım ve garanti süresinin 4 yıla ( beşinci yıla girince) çıktığını biliyor musunuz?

Yangın dumanı içerisinde kalmışsanız zeminde sürünerek çıkmaya çalışmalısınız. Çünkü sizi kurtaracak temiz havanın orada olduğunu biliyor musunuz?

Yangınlarda dumanın ateşten daha öldürücü olduğunu biliyor musunuz?

İlimizde sadece milli eğitim ve tarım müdürlüğünde sivil savunma uzmanın bulunduğunu biliyor musunuz?

Arabalardaki yangın söndürme cihazlarının trafik cezasından kurtulmak için değil, ihtiyaç halinde yanmaktan kurtulmak için bulundurulması gerektiğini biliyor musunuz?

Arabaların bagajlarında muhafaza edilen yangın söndürme cihazlarının ihtiyaç halinde oradan alıp kullanma ihtimalinin çok zayıf olduğunu biliyor musunuz?

Kuru kimyevi yangın söndürme cihazlarının ayda bir defa alt üst edilmesi gerektiğini biliyor musunuz?

Türkiye'de ilk defa (2005 yılında) Çorum' da ki tüm okullara ( YSC - sedye - megafon - geçme merdiven - el feneri) dağıtıldığını biliyor musunuz?

Deprem anında ve sonrasında balkonlarda durmanın çok tehlikeli olduğunu biliyor musunuz?

1996 Mecitözü depreminden sonra 780 tane, Marmara depreminden sonra 3180 tane, Kahramanmaraş depreminden sonra ise 60 bin tane artçı depremin meydana geldiğini biliyor musunuz?

Depremde bir bina çöktüğü zaman boyu kadar mesafede enkaz oluşturarak tehlike yaratacağını biliyor musunuz?

KBRN harflerinin açılımının Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik, Nükleer olduğunu biliyor musunuz?

Dünyanın en gelişmiş deprem sismilasyon merkezlerinden birinin Ankara Afet ve Acil durum Eğitim Merkezi (AFADEM) 'nde faaliyet gösterdiğini biliyor musunuz?

Afetlerde yardım edebilecek HERKESİN yardımına ihtiyaç olduğunu biliyor musunuz?

Afetlerde öncelik sıralamasının HUKİ ve bunu açılımının haberleşme, ulaşım, kurtarma, ilk yardım olduğunu biliyor musunuz?

Acil numaralardan, 112 Acil Yardım olarak tek çatı altında olduğunu biliyor musunuz?

Binalardaki kriş / kolonlardan bir tanesinin bile kesilmesinin o binanın çökmesi için çok büyük bir etken olduğunu biliyor musunuz?

Sivil Savunma Uzmanı Mahir Odabaşı'nın kitaplarının; ''Mahirane Söylemler, Susamak, Depremle yaşamak ve Kaza Geliyorum Demez'' olduğunu biliyor musunuz?