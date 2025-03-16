Büro Memur Sen Çorum Şubesinin Olağan Genel Kurulu dün yapıldı. Turgut Özal İş Merkezi Konferans Salonunda gerçekleştirilen genel kurulda başkanlığa Hakan Coşkun seçildi.

İstiklal Marşının okunması ve Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından divan heyeti oluşturuldu. Divan Başkanlığına Halil Küçükdevlet katip üyeliklere ise Oğuz Pehlivan ve Ahmet İlhan Elmas seçildi.

Genel kurula tek aday olarak katılan ve aynı zamanda Başkan Vekilliği görevini de yürüten Hakan Coşkun yaptığı konuşmada, görev süreleri içerisinde birlik ve içerisinde teşkilatlarla içiçe omuz omuza olduklarını belirterek, “Her zaman üyelerimizin ve kamu görevlilerinin yanında olduk. Yerelde çözebildiğimiz sorunları çözdük, geneli ilgilendiren konuları genel merkezimize ilettik. Bu süreçte şubelerle sürekli iletişim içinde olan, şubelerimizi dinleyen, sorunlarını ilgili makamlara taşıyan ve çözüm için mücadele eden bütün genel merkez yönetim kurulumuza sizlerin huzurlarında da teşekkür ediyorum” dedi.

Sendikal mücadele kapsamında yaptıkları bazı çalışmalardan bahseden Hakan Coşkun, “Bugün de tasarruf tedbirleri genelgesiyle, elimizden alınmak istenen kazanımlarımızı korumak için yürüme eylemi gerçekleştirdik. Tasarrufun kazanımdan değil, israftan yapılması gerektiğini haykırdık. Servis hakkımızı geri kazandık, toplu sözleşme ikramiyesi yeniden ödenmeye başladı. 3600 Ek Gösterge başta olmak üzere, bütün taleplerimizin takipçisi olmaya da devam edeceğiz. Zamana ve insanlara göre şekil alan bir sendikal anlayışımız olmadı. Her zaman kamu görevlilerinden yana olduk. Sorunları çözmeye, talepleri kazanıma dönüştürmeye çalıştık. Biz, sendikacı olduk, sendikacılık yaptık. Bundan sonra da bunu yapmaya devam edeceğiz. Sorunlardan beslenmek yerine, sorunları çözmeye odaklanacağız. Biliyoruz ki, bu bayrak ne kadar yüksekte olursa hakkın ve hakikatin sesi o kadar gür ve yüksek çıkacak” diyerek sözlerini tamamladı.

Protokol konuşmalarının ardından yönetim kurulu faaliyet ve denetim kurulu raporları okunarak ibra edildi. Genel kurul, zorunlu organların seçimi ile sona erdi.

Genel kurulda Büro Memur Sen önceki dönem şube ve başkanı Belediye Meclisi Üyesi Erdoğan Cengiz’e teşekkür plaketini Belediye Başkan Dr. Halil İbrahim Aşgın verdi.

Hakan Coşkun’un başkanlığında oluşan Büro Memur Sen Çorum Şubesinin yeni yönetimi ve görev dağılımı şöyle oldu:

“Yönetim Kurulu: Başkan Vekili Atiye Tuba Gülgör, Mali İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Yüksel Demir, Teşkilatlanmadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Mustafa Taşkın, Basın ve İletişimden Sorumlu Başkan Yardımcısı Mustafa Çetin, Eğitim ve Sosyal İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Latif Yurt, Mevzuat ve Toplu Sözleşmeden Sorumlu Başkan Yardımcısı Alaaddin Oral.

Denetleme Kurulu: Ahmet Yılmaz, Metin Adla, Ahmet İlham Elmas, Osman Yağlı, Hilal Şahinbaş.

Disiplin Kurulu: Musa Köylü, Salih Armutlu, Ziya Kılıç, Mustafa Özkes, Nuryıldız Tepeköy. Üst Kurul Delegesi: Turgay Yıldırım.”