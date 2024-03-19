Belediye İskilipspor’dan Büşranur Ölmez Uluslararası Şampiyonlar turnuvasında üçüncü olarak bronz madalyanın sahibi oldu. 16-18 Mart tarihlerinde Antalya Kepez’deki Turgut Özal Spor Salonu’nda yapılan Uluslararası Şampiyonlar turnuvasında değişik ülkelerden 350 sporcu mücadele etti.Belediye İskilipspor’dan Büşranur Özmez 53 kiloda eleme maçlarında Azeri rakibine yenildi. Azeri rakibinin finale yükselmesi üzrine repesaj maçları yapan Büşranur Özmez bu rakiplerini yenerek üçüncü oldu ve bronz madalya kazandı.

53 kiloda Azerbaycan’dan Asmar Jankurtaran birinci olurken Polonya’dan İlona Valchuk ikinci Fransa’dan Yasmine Agnes Tuğba Cohen üçüncü olurken kürsüye çıkan tek Türk sporcu

Büşranur Özmez oldu.