Tahmini Okuma Süresi: dakika

İlimiz Bölgesel Gözlemcileri Durmuş Buyruk’a Konya Kulu, Mustafa Bıçakcı’ya Kayseri’de görev.

Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre Bölgesel Amatör Lig 6. grupta pazar günü oynanacak Fuzul Ömeranlı Spor ile Erdemli Belediyespor takımları arasındaki maçı Ankara bölgesi hakemi Ali Artun Özdemir yönetecek.

Maçın yardımcı hakemleride Ankara’dan Elif Yalçın ve Zafer Doğukan. Dördüncü hakem ise Nergis Akyürek.

Maçta gözlemci olarak ise Durmuş Buyruk görev yapacak. Erdemli Belediyespor 5 maçta 12 puanla ikinci sırada yer alırken Fuzul Ömeranlıspor ise 10 puanla dördüncü sırada bulunuyor.

Bölgesel Amatör Lig 11. grupta pazar günü oynanacak Hacılar Erciyespor ile Aksaray Gençlikspor arasındaki maçı Ankara bölgesi hakemi Arif Selim Özdaş yönetecek yardımcılıklarını ise Ankara7dan Ömer Sözcü, Enes Doğduel yaparken dördüncü hakem ise Muammer Işık.

Pazar günü saat 13’de Hacılar Fevzi Mercan Stad’ında oynanacak maç öncesi Hacılar Erciyesspor 4 maçta sekiz puanla beşinci sırada yer alırken Aksaray Gençlikspor ise dört maçta 5 puanla yedinci sırada bulunuyor.