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Eski çimento fabrikası arazisi üzerinde yükselecek yeni şehir projesi için çalışmalar başladı.

“Yeni Şehir” projesinin hayata geçireceği çimento fabrikası arazisinde alt yapı ve yol çalışmaları başladı.

Çevreyolu’ndan taş ocağına kadar uzanacak olan 35 metre genişliğinde ve 2300 metre uzunluğundaki yolun açılması için hummalı bir çalışma yürütülüyor.

Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından başlatılan çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Aşgın, “Eski Çimento Fabrikası Arazisinin Gazi Caddesi girişinden başlayarak taş ocağının bulunduğu bölgeye kadar yol bağlantısını gerçekleştireceğiz. 35 metre genişliğindeki bulvarı açmak üzere çalışmalara başladık. Bazı alanlarda kazı ve dolgu çalışmalarını tamamlayarak önümüzdeki yıl içerisinde bu bağlantıyı sağlamış olacağız. Doğaya saygılı, çevreci bir şehir inşa etmek için Bismillah dedik” şeklinde konuştu.

Çevreye duyarlı akıllı şehir oluşturacağız

Yaklaşık 2 milyon m2 alanda yeni şehir kuracaklarını belirten Başkan Aşgın, “Bu şehir çevreye duyarlı bir şehir olacak. Yenilenebilir enerji kaynaklarını daha çok kullanacağız. Çevreye duyarlı akıllı şehir oluşturacağız. Tüm çatılarda güneş enerji sistemi zorunlu olacak. Tüm binalarda çatılardan akan yağmur sularının toplanarak sulamada kullanıldığı depolarda olacak. Fosil yakıtların azaltılması amacıyla üretilen eleklikli otomobiller için apartmanlarda şarj istasyonu, Neredeyse Sıfır Enerjili Binalar (nSEB) sistemini zorunlu kılacağız. Teknolojinin ve bilimin kullanıldığı bir şehir olacak. Bu proje ile adeta millet bahçesi içerisinde bir şehir kuruyoruz. Yüzde 25’i konut yüzde 75’i yeşil alan ve sosyal donatılardan oluşacak. Yapılaşmayı yatay mimari olarak planladık. Yüksek kat olarak sadece çevreyolu kısmına 15 katlı bir turizm alanı ve AVM binası işaretledik. Diğer kısımlar ortalama 6 kat olacak.” dedi.

“Çorum’a değer katacak her detay düşünüldü”

Yeni şehir projesinde 18 bin m2 alana ise kongre kültür merkezi yapılacağını açıklayan Aşgın “Kongre kültür merkezi önünde 20 bin m2 şehir meydanı inşa edilecek.” dedi.

Çorum’a değer katacak her türlü detayın düşünerek yeni bir yapılaşmayı planladıklarını ifade eden Aşgın “Şehrimize kazandırdığımız bu muazzam arazi Çorum’un modern yaşam alanı olacak.” dedi.