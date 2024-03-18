Türkiye, tarihinin en şanlı zaferlerinden birini elde ederek yedi cihana kahramanlık dersi verdiği 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 109. yıldönümünü coşkuyla kutluyoruz.

ÇANAKKALE DENİZ ZAFERİ

Birinci Dünya Savaşı'nda ittifak devletleri safında Almanya'nın yanında savaşa giren Osmanlı Devleti, Çanakkale Cephesi'nde millet olarak varoluş mücadelesi verdi. Türk tarihinin dönüm noktalarından biri olan Çanakkale Savaşı, 19 Şubat 1915’te Çanakkale Boğazı’ndaki deniz savaşıyla başladı. Ardından karada Seddülbahir, Arıburnu ve Anafartalar cephelerinde devam etti.

325 gün süren Çanakkale Savaşları 9 Ocak 1916`da Türk ordusunun zaferiyle sona erdi. Çanakkale`de 18 Mart 1915`te elde edilen deniz zaferi, Türkiye`nin geleceği için bir dönüm noktası oldu. Çanakkale`nin geçilemeyeceğini kanıtladı.

Büyük destanı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde kanlarıyla yazan kahraman şehitlerimizi ve gazilerimizi bir kez daha minnetle bu yıl ‘Bizim Çanakkale’ temasıyla yad ediyoruz.