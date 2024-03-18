Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çorum Belediye Başkan Adayı Mimar H. Levent Çöphüseyinoğlu, 31 Mart’ta yapılacak olan yerel seçimler için çalışmalarına Keresteciler Sitesi’nde faaliyet gösteren esnafları ziyaret ederek sürdürdü.

Beraberinde İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz, İl Genel ve Belediye Meclis üyesi adayları ve parti yöneticileri ile birlikte gittiği Keresteciler Sitesi’nde Çöphüseyinoğlu’na Marangozlar Odası Başkanı Yücel Şahin de eşlik etti.

Oda Başkanı Şahin ve keresteci esnafından sorun ve talepleri dinleyen Çöphüseyinoğlu, yerel seçimleri kazanmaları halinde esnafın ne derdi varsa ekibiyle birlikte üstesinden gelmeye çaba sarf edeceklerini söyledi.

Keresteci esnafının şehrin içerisinde kaldığını ve mutlaka taşınmaları gerektiğinin altını çizen Çöphüseyinoğlu, taşınacakları yeni sitenin alt yapısını ise belediye olarak kendilerinin yapacağını kaydetti.

Keresteci esnafını şehir dışında uygun bir yere taşıyacaklarını vurgulayan Çöphüseyinoğlu, ayrıca mevcut kooperatiflerde de keresteciler için alanların bulunduğunu hatırlattı. Keresteci esnafı da mevcut kooperatiflerin kendileri için kolaylık sağlamadığını dile getirdiler.

Keresteci esnafının mübarek Ramazan aylarını da tebrik eden Çöphüseyinoğlu, daha sonra site etrafında bulunan sanayi ve mobilyacı esnafını da ziyaret ederek, hal hatır sordu, yerel seçimler için destek istedi. (Haber Merkezi)