Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar Büyük Düvenci Ortaokulu ve İlkokulu’na ‘Spora ilk adım’ ziyaretinde bulundu.

Beraberinde Gençlik ve Spor Okul Sporları Şube Müdürü Ayşe Şenyvuva ile birlikte ziyaret eden Cemil Çağlar Okul Müdürü ve öğretmenler ile görüştü ve çalışma salonlarında çocukların faaliyetlerini izledi.

Çağlar Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasındaki iş birliği protokolü kapsamında ‘İlkokullarda Spor Dalı Eğitimi’ projesi kapsamındaki çalışmaların devam ettiğini belirterek bu ziyaretlerinde de Büyük Düvenci İlkokulunda çalışmaları yerinde görme imkanı bulduklarını söyledi.