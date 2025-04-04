Alaca ilçesine bağlı Büyük Keşlik Köyü’nde düzenlenen etkinlikle, yüzlerce çam fidanı toprakla buluştu.

Büyük Keşlik Köyü Muhtarlığı ile Büyük Keşlik Köyü Halk Kültürünü Araştırma ve Yaşatma Derneği işbirliğinde düzenlenen bu anlamlı etkinlikte bir araya gelen köylüler, çam fidanlarını toprakla buluşturarak, doğaya güzel bir armağan bırakmış oldular.

Köy halkının büyük ilgi gösterdiği fidan dikim etkinliğinde, köy mezarlığı çevresi başta olmak üzere köy çevresinde belirlenen noktalarda fidan dikimi gerçekleştirildi.

Bu anlamlı etkinlikle ilgili konuşan Büyük Keşlik Köyü Muhtarı Erdoğan Kılıç ve Büyük Keşlik Köyü Halk Kültürünü Araştırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Hüseyin Tercanlı, düşüncelerini şu şekilde ifade ettiler:

“Büyük Keşlik Köyü'müzde doğaya bir armağan bıraktık. Toprağa diktiğimiz çam fidanları, geleceğe nefes olacak. Küçük ellerin büyük umutlarla diktiği fidanlar, yarın yeşil bir ormana dönüşecek.

Fidan dikmek sadece bir ağaç değil, doğaya duyduğumuz sevginin ve sorumluluğun göstergesidir. Bugün attığımız bu küçük adım, gelecek nesillere bırakacağımız en güzel miraslardan biri olacak.

Doğaya emek veren, yeşili seven ve bu güzel etkinlikte yer alan emeği geçen herkese sonsuz teşekkürler. Unutmayalım ki doğa bize muhtaç değil, biz doğaya muhtacız.”

