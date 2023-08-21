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Milliyetçi Hareket Partisi Çorum Merkez İlçe Başkanı Reşit Büzkaya, belediye başkanlığına aday olacağını açıkladı.

Mart ayında yapılacak yerel seçimlerin startını veren Milliyetçi Hareket Partisi Çorum İl Başkanlığı Çorum’da görev yapan ulusal ve yerel medya temsilcileri ile bir araya geldi.

Toplantıda açıklamalarda bulunan MHP Merkez İlçe Başkanı Reşit Büzkaya, Merkez İlçe Başkanlığı görevini bırakacağını, Çorum Belediye Başkanlığı’na aday olacağını söyledi.

Adaylık başvurusu için genel merkezden gelecek talimatı beklediğini belirten Büzkaya, MHP olarak Çorum’da il ve ilçe bütün belediyeleri kazanmak istediklerini ifade etti.