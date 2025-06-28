Bu sezon 1. lige yükselen Vanspor tecrübeli file bekcisi Çağlar Şahin Akbaba ile anlaştı.

Teknik Direktör Hakan Kutlu ile anlaştıktan sonra yeni sezon kadro planmasına geçen kırmızı siyahlı takım son yıllarda Boluspor kalesini koruyan tecrübeli file bekcisi Çağlar’ı kadrosuna kattı.

Buca Geliştirme alt yapısında başlayan daha sonra profesyonel olan Çağlar Akbaba ardından Elazığspor, Karabükspor, Adana Demirspor, Bursaspor, Gaziantep FK, Eyüpspor’un ardından üç sezondur Boluspor kalesini koruyan Çağlar Akbaba Vanspor ile iki yıllığına anlaştı.

Çağlar’ın imza törenine Kulüp Başkanı Erol Temel, Yönetim Kurulu üyesi Harun Adıyaman ile Teknik Direktör Hakan Kutlu katıldı.