Amasya’da yapılan U 17 grup birinciliğinde Mimar Sinanspor okyanusu geçti denizde boğuldu.

Samsun Büyükşehir Belediyespor’u penaltılarda eleyerek finale yükselen Mimar Sinan, Giresun Görelespor’a üstün oynadığı maçta penaltılarda 5-4 yenilerek sezonu kapattı.

Suluova sentetik sahasında oynanan grup ilk maçında Yozgat Sorgun’u 4-0 yenen Mimar Sinanspor cuma akşamı ikinci maçında Samsun Büyükşehir Belediyespor ile karşılaştı.

Rakibi önünde son 15 dakikaya 2-0 geride giren Mimar Sinanspor muhteşem bir geri dönüşe imza atarak Emirhan Ağcı ve Emre Sarı7nın golleri ile 2-2 yaptı ve finale yükselecek takımı belirlemek için penaltı atışlarına geçildi.

Penaltı atışları sonunda rakibine 5-4 toplamda ise 7-6 üstünlük kuran Mimar Sinanspor finale yükseldi. Dün final maçında Samsun Görelespor ile karşılaşan Mimar Sinanspor rakibi önünde baştan sona kadar üstün bir oyun çıkardı Ozan’ın attığı golle 1-0 öne geçen Mimar Sinanspor hemen ardından kalesinde beraberlik golünü gördü ve ilk yarı 1-1 beraberlikle bitti.

İkinci yarıda tamamen kapanarak kontrataklarla gol arayan Görelespor maçta 2-1 üstünlüğü yakaladı. Temsilcimiz bu gole erken cevap verdi ve skoru 2-2 yaptı. Kalan bölümde Mimar Sinanspor yine baskılı oynarken Görelespor kontrataklarla gol aradı iki takımda başaramadı ve maçın normal süresi 1-1 beraberlikle b

Penaltı atışlarına avantajlı başlayan Mimar Sinanspor rakibinin ilk iki penaltıyı kaçırma avantajını iyi kullanamadı ve beş penaltıda sadece ikisini gole çevirirken Görelespor son üç penaltıyıda golle sonuçlandırdı ve penaltılarda 3-2 maçtan ise 5-4 galip ayrılarak yarı final grubuna yükselen takım oldu.