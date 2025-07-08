İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında değerlendirme toplantısı yaptı.

Milli Eğitim Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları, Şube Müdürleri ve İlkokul Müdürleri katıldı.

2024-2025 eğitim ve öğretim yılının değerlendirilmesinin yapıldığı toplantıda, merkezi sınavlar ve rehberlik çalışmaları, yaz dönemi süresince yapılacak iş ve işlemler, 2025-2026 eğitim öğretim yılına hazırlık planlaması, Bakanlık müfettiş raporlarının genel değerlendirmesi, iş sağlığı ve güvenliği faaliyetleri, ulusal ve yerel projeler, yaz okulları ve destekleme-yetiştirme kursları, bütçe ve tahakkuk işlemleri konuları üzerinde istişarelerde bulunuldu.

İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, toplantının sonunda okul müdürlerine teşekkür ederek, yeni eğitim-öğretim yılında başarılar diledi.