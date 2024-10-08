Diyanet İşleri Başkanlığı Baş Müfettişi Ekrem Olgun ve Müfettiş Muhammed Aktaş tarafından, Sungurlu İlçe Müftülüğü ve müftülüğe bağlı camii ve Kur'an kurslarında genel teftiş ve rehberlik denetimi yapıldı.

Sungurlu İlçe Müftüsü Süleyman Eroğlu tarafından karşılanan müfettişler, iki gün süren denetimler boyunca ilçe genelinde yürütülen din hizmetlerini yerinde inceledi.

Denetimlerin ardından müfettişler, Müftü Süleyman Eroğlu, müftülük personeli ve din görevlilerine teşekkür etti.

Denetimin, sunulan hizmetlerin kalitesi ve verimliliğini artırmaya yönelik önemli bir adım olduğu vurgulandı.

İlçe Müftüsü Süleyman Eroğlu da, denetim ve rehberlik hizmetlerinden dolayı müfettişlere teşekkürlerini iletti.