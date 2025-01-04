Eğitimci – Şair - Sendikacı Selahattin Koçak (76) Can Yoksul vefat etti.
Üzücü haberi Koçak’ın yakın dostu Şair - Yazar İbrahim Gösterir duyurdu.
Gösterir, Can Yoksul’un yaklaşık bir aydır Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim Araştırma Hastanesi Nöroloji Servisi Yoğun Bakım Ünitesinde gözlem altında tutulduğunu belirterek, ‘Maalesef üstadımızı az önce kaybettik. Sevenlerinin başı sağ olsun’ dedi.
Can Yoksul’un cenazesi yarın ( 04 Ocak Cumartesi) 14.00’te Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şubesi Cemevi’nde düzenlenecek ‘Cenaze Erkanı’ sonrası doğum yeri Tolamehmet Köyü’nde toprağa verilecek.
Editör: Atila Çiğdem