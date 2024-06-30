Prof. Dr. Canan Karatay, kendi YouTube kanalında yayınladığı videosunda deterjanlarda bulunan tehlikeden bahsetti.

Ünlü profesör Canan Karatay hem sağlıklı yaşam hem de hastalıklara dair yapığı uyarılarıyla dikkat çekiyor.

Bu kez haşimato hastalığı hakkında konuşan Karatay, özellikle temizlik bağımlısı vatandaşlara deterjanlarda bulunan madde hakkında uyarılarda bulundu.

ÜLKEMİZDE PATLADI

Haşimato hastalığının neden kaynaklandığını anlattığı videosundaki açıklamalarıyla dikkat çeken Karatay, şunları söyledi;"Ülkemizde ne patladı? Bromür patladı. Florür patladı. Klorür patladı. Toksinler patladı. Ve de ülkemizde ne patladı biliyor musunuz? Bana kızmasınlar ama bu fıttırık hanımların kullandığı deterjanlar, fıttırık hanımların kullandığı dezenfektanlar. Bütün bunlar vücuda girdiği zaman bir daha söylüyorum daha önce de söylemiştik zaten, bromür ve klorür hakikaten iyodun tiroide girip hormon üretmesini önlüyor ve hücrelerde bir reaksiyon meydana geliyor.Bilhassa aşırı titiz annelerde, aşırı titiz hanımlarda ve beylerde bunu çok görüyoruz. Bunları nereden anlıyoruz? İki faktör var. Kanda anti-TPO dediğimiz değerin çok yüksek olması, yani vücuttaki bir otoimmün reaksiyonun belirtisidir. Bir de anti-TG dediğimiz TG dediğimiz, tiroid hormonuna karşı reaksiyonun olduğunu gösteren kan belirtileri çok önemlidir.

En önemli belirtiler en önemli teşhislerden biri de ben her zaman hastalarım da çok görüyorum, Türkiye'de çok yaygın olan İyot eksikliği! İyot idrarda iyot bakılacak. Spot idrarda iyot bakılacak. İyot çok düşük. İşte iyot düşüklüğün sebebi de bromür zehirlenmesi, klorür zehirlenmesi ve diş macunlarında bulunan florür zehirlenmesidir. Bunu neden söylüyoruz? Biz buna Halojen ailesi diyoruz. Bromür, klorür, ve florür, ve iyodür, yani bunlar dört kardeşler, üçü düşman tehlike, iyot en sağlıklısı. İyottan korkmayacağız. Bu üçü vücuda girdiği zaman bunlar hakikaten tiroidin hormon yapımında kullandığı iyodu tiroide bağlanıp hücrelere girmesini engelliyorlar. Bütün mesele bu.

Hipotiroidi, kronik tiroidit, haşimato hepsi aynı kapıya çıkar. Aynıdır ve bu vücutta bir otoimmün hastalığın olduğu belirtisidir. Otoimmün hastalıkları bütün otoimmün hastalıkları başlatan da vücuda giren toksinlerdir, başta bromür olmak üzere..."